Fußballspielerinnen und -spieler stehen bei Hochzeit Spalier

Nina Altmann aus Rapperzell (Gemeinde Schiltberg) und Simon Schacherl aus dem Aichacher Ortsteil Klingen sagten in Schiltberg „Ja“ zu einem gemeinsamen Leben. Die standesamtliche Trauung vollzog Zweiter Bürgermeister Xaver Breitsameter im Rathaus. Rund 80 Gratulanten waren gekommen. Natürlich standen die Fußballerinnen des TSV Sielenbach und die Spieler der Wanderfreunde Klingen mit Rosen Spalier, schließlich kicken die beiden Jungvermählten in diesen Vereinen. Gefeiert wurde anschließend beim Maiwirt in Klingen. Im November unternehmen die beiden eine Kreuzfahrt durch Mittelamerika.

