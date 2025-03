Michael Schmidberger aus Schiltberg wird 75 Jahre alt

Seinen 75. Geburtstag feierte kürzlich Michael Schmidberger aus Schiltberg. Der Jubilar ist pensionierter Haupt- beziehungsweise Mittelschullehrer und seit Jahrzehnten in zahlreichen Ehrenämtern aktiv: ob als Kreisheimatpfleger, Historiker, Chronist, Autor, Zeitungsschreiber, Dozent, Referent, Gemeinderat und engagiertes Mitglied in mehreren Vereinen. Auch als Festschriftautor, Festleiter und Konzeptioner war er tätig - und ist immer noch voller Tatendrang.

Über 50 Personen, Vereine, Institutionen und Behörden gehörten zu den Gratulanten. Öffentliches Engagement war für den Schiltberger schon immer selbstverständlich. In jungen Jahren machte er sich als Allrounder und dreifacher Torschützenkönig der ersten Mannschaft des TSV Schiltberg einen Namen. Seit 1978 ist er Mitglied des Hofbergtheatervereins, seit 2010 Ehrenmitglied. In dieser Zeit hat er nicht nur als Schauspieler in tragenden Rollen oder Hauptrollen mitgewirkt, sondern auch zahlreiche Ämter bekleidet. So war er unter anderem 24 Jahre lang Vorsitzender. In dieser Zeit entstand auch die Theaterfreundschaft zwischen Schiltberg und Schwertberg (Aiserbühne) und die Kulturpartnerschaft zwischen den beiden Gemeinden.

Allein über das gelebte Brauchtum hat der heimatverbundene Schiltberger mehrere Dutzend große Ordner an Material gesammelt. Besonders wichtig sind dem Kreisheimatpfleger die Feld- und Waldbegehungen im Rahmen seiner Mitarbeit in der Bodendenkmalpflege. Seit 2001 ist er als Redaktionsmitglied und Autor der jährlich erscheinenden Landkreispublikation „Altbayern in Schwaben - Jahrbuch für Geschichte und Kultur“ fest eingebunden. Seine besondere Leidenschaft gilt vor allem dem Theater, der Geschichte und der Archäologie. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen von der Steinzeit bis zur Zeitgeschichte zählen der Dokumentationsband zur Schützenausstellung 1998 in Aichach sowie die viel beachtete „Bildchronik der Gemeinde Schiltberg“ aus dem Jahr 2017. Die großen Verdienste von Michael Schmidberger wurden unter anderem mit folgenden Auszeichnungen gewürdigt: Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, Bundesverdienstkreuz am Bande, Verdienstmedaille und Bürgermedaille in Gold der Gemeinde Schiltberg, Landkreisverdienstmedaille in Silber und Gold, Ehrenzeichen des Bayerischen Schützenbundes sowie die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen. Der Jubilar und seine Frau Christa, mit der er seit 1974 verheiratet ist, haben eine verheiratete Tochter (Claudia) und sind sehr stolz auf ihre Enkeltochter Lina.

