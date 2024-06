Schiltberg

vor 47 Min.

Schiltberg will mehr Platz für Hort- und Krippenkinder schaffen

Plus Die Gemeinde Schiltberg beabsichtigt den Bau eines neuen Hortes. Darin sollen auch Krippenkinder betreut werden. Der Waldkindergarten erhält ebenfalls mehr Platz.

Von Thomas Weinmüller

Die Gemeinde Schiltberg plant den Neubau eines neuen Hortes mit Krippen- und Hortplätzen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Schon jetzt reichen die Kapazitäten nicht mehr aus, um alle Kinder aus der Gemeinde zu versorgen. Zudem läuft die baurechtliche Genehmigung aus, dank der in der Mehrzweckhalle bis zu 25 Hortplätze zur Verfügung stehen. Die Zahl der benötigten Plätze dürfte durch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Betreuung der Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 weiter steigen.

Im Kinderhaus St. Maria Magdalena werden derzeit zwölf Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren, 75 Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie 25 Schulkinder betreut. Das entspricht einer Gesamtbetriebserlaubnis von 112 Kindern. Die Einrichtung ist damit ausgelastet. 27 Kinder aus der Gemeinde besuchen bereits jetzt Einrichtungen in den umliegenden Gemeinden, vor allem in Kühbach. Im Gegenzug besuchen lediglich drei auswärtige Kinder, davon zwei aus Kühbach, die Einrichtung in Schiltberg. Aktuell stehen fünf Kinder von sechs bis zehn Jahren ohne Betreuungsplatz auf einer Warteliste.

