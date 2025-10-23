St. Martinsspiel auf der Schiltberger Hofbergbühne

Auch in diesem Jahr findet am Dienstag, 11. November, das traditionelle St. Martin Spiel der Hofbergjugend des Hofberg-Freilichttheatervereins in Schiltberg statt. Auf der wunderschönen Waldbühne können die Zuschauer die Geschichte vom heiligen Martin hautnah miterleben. Seit Ende September trifft sich die Jugend des Theatervereins regelmäßig, um das Stück einzustudieren. Vorher geht ein Laternenzug vom Maibaum in Schiltberg zur Bühne, Treffpunkt hierfür ist 17.30 Uhr. Das Theater findet ab 18 Uhr auf der Bühne statt, die Dauer beträgt circa 15 Minuten. In Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus in Schiltberg können vor Ort Speisen und Getränke erworben werden. (AZ)

