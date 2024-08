Trickdiebe bringen ältere Bankkundin in Schiltberg um abgehobenes Geld

Ein bislang unbekanntes Paar hat eine ältere Dame in Schiltberg um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Wie der Polizei nach eigenen Angaben erst jetzt bekannt wurde, geschah der Trickdiebstahl bereits am Dienstag, 6. August.

Die Dame holte gegen 11 Uhr in der Sparkassenfiliale an der Oberen Ortsstraße eine höhere Bargeldsumme ab. Kurz nachdem die Dame die Filiale verlassen hatte, sprachen die beiden Unbekannten sie an und behaupteten, sie seien Bekannte ihres verstorbenen Ehemanns. Sie konnten die ältere Dame überreden, sie in deren nahes Wohnanwesen zu lassen.

So beschreibt die Polizei die beiden Schiltberger Trickdiebe

Während der unbekannte Mann die Dame durch geschickte Gesprächsführung ablenkte, nahm seine weibliche Begleiterin der Polizei zufolge das Geld an sich, das die Dame zuvor abgehoben hatte. Nach kurzer Zeit fuhren die beiden Täter mit einem weißen Kleinwagen unbekannten Fabrikats weg. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei beschreibt die Trickdiebe folgendermaßen: Der Mann soll circa 70 bis 75 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß sein. Er sprach ostdeutschen Dialekt und trug ein kariertes Hemd. Die Frau soll etwa 70 Jahre alt und ebenfalls schlank sein. Sie hatte einen sonnengebräunten Teint, längere dunkelblonde Haare, die im Nacken zusammengebunden waren und trug eine weiße Bluse.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die beiden Täter

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Täter vor der Tat im Umfeld der Sparkasse aufgehalten haben, um Kundinnen und Kunden auszukundschaften. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)