TSV Schiltberg feiert mit Sport, Spiel und Spaß

60 Jahre Sportgeist: Der TSV feierte am Wochenende mit einem umfangreichen und bunten Festprogramm sowie vielen Gästen gebührend sein rundes Gründungsjubiläum. Dabei gab es viel Sport, Spiel und Spaß inklusive Kinderolympiade und Kinderschminken, Musik, Party, Public Viewing, Ehrungen, Geselligkeit sowie eine Typisierung mit Spendenaktion und einen Festgottesdienst. Das Festwochenende ist das Ergebnis einer großartigen Gemeinschaftsleistung.

Sechs Jahrzehnte TSV Schiltberg, das ist ein Grund zu feiern. Und das wurde von Freitag bis Sonntag auch ausgiebig getan. Jung und Alt konnten sich gleichermaßen sportlich betätigen und vergnügen. Den Auftakt bildete am Freitagnachmittag ein Punktspiel im Tennis, und zwar der Knaben U 15 des TSV Schiltberg gegen den TC Aichach. Am anschließenden DKMS-Kinderspendenlauf beteiligten sich 53 Kinder.

Icon Vergrößern Beim DKMS-Kinderspendenlauf gingen 53 junge Leute an den Start. Foto: Xaver Ostermayr Icon Schließen Schließen Beim DKMS-Kinderspendenlauf gingen 53 junge Leute an den Start. Foto: Xaver Ostermayr

Beim Public Viewing zum EM-Viertelfinalspiel Spanien gegen Deutschland fanden sich im Festzelt rund 300 Fußballbegeisterte ein. Das spannende Match sorgte für eine super Stimmung. Bei der anschließenden ultimativen Trikotparty tat die unglückliche Niederlage der DFB-Elf jedoch der Feierlaune keinen Abbruch. DJ Bartho aus Kühbach sorgte dabei mit seinen aufgelegten neuesten Charthits, besten 90er und angesagtesten Malle-Beats für eine fetzige Party-Stimmung.

In Schiltberg ist viel geboten

Am Samstagvormittag war sodann bereits wieder viel los auf dem TSV-Gelände. Der von der Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach gesponserte Raiffeisen-Cup mit acht D-Junioren-Fußballmannschaften brachte trotz der Hitze guten Fußball auf den Rasen. Am Nachmittag sorgte ein Hobby- und Ortsteileturnier mit sieben Teams für beste Unterhaltung.

Icon Vergrößern Der Sport- und Spielenachmittag am Fußballplatz bot Kindern die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu durchlaufen. Foto: Xaver Ostermayr Icon Schließen Schließen Der Sport- und Spielenachmittag am Fußballplatz bot Kindern die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu durchlaufen. Foto: Xaver Ostermayr

Sichtlich ihren Spaß hatten die Kids bei der Kinderolympiade. Dabei konnten sie an den verschiedenen Stationen beispielsweise beim Wasserbomben-Weitwurf, Dosenwerfen oder Eierlauf ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Und viele kleine Gäste freuten sich natürlich über das angebotene Kinderschminken und fantasievolle Glitzertattoos auf ihrer Kinderhaut sowie über die große Hüpfburg.

Rappelvoll war das Festzelt beim Bayerischen Abend mit den elf Musikern der Paartaler Musikanten. Der Abend führte die vielen Besucher zu einem geselligen Miteinander zusammen. Fußballabteilungsleiter Johann Hofberger überreichte an Robin Streit die Torjägerkanone der Kreisklasse Aichach aus der vergangenen Saison.

Icon Vergrößern Am Wochenende gab es ein abwechslungsreiches Programm, um die 60 Jahre des TSV Schiltberg zu feiern. Beim Bayerischen Abend war das Festzelt rappelvoll. Foto: Xaver Ostermayr Icon Schließen Schließen Am Wochenende gab es ein abwechslungsreiches Programm, um die 60 Jahre des TSV Schiltberg zu feiern. Beim Bayerischen Abend war das Festzelt rappelvoll. Foto: Xaver Ostermayr

TSV-Vorsitzender Alexander Schmuckermaier dankte allen, die dieses dreitägige Fest ermöglichten und freute sich über die große Resonanz. Unter der Federführung von Fußballabteilungsleiter Johann Hofberger wurde zum 60-jährigen Gründungsjubiläum eine 113-seitige Festschrift herausgegeben. „Wir hatten alle richtig Spaß“, so der Vereinschef zur Festlichkeit. Er sei stolz, einen Verein führen zu dürfen, „der mit der Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren und einer herausragenden Sportanlage einzigartig ist“.

Schiltberger Bürgermeister hebt Zusammenhalt hervor

Bürgermeister Peter Kellerer hob bei seiner Ansprache das ehrenamtliche Engagement innerhalb des Turn- und Sportvereins Schiltberg hervor und lobte den Zusammenhalt. Die Sportanlage sei ein Vorzeigeschild für die Gemeinde und nahezu ein Drittel der Gemeindebürger sind Mitglied beim TSV. Mehrere Mitglieder wurden sodann für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt (eigener Bericht folgt).

Icon Galerie 78 Bilder Sein 60-jähriges Bestehen feiert der TSV Schiltberg drei Tage lang. Wir zeigen die schönsten Bilder vom Jubiläumswochenende.

Am Sonntagvormittag fanden sich viele zum Festgottesdienst im Zelt am Stockschützenplatz ein, den Pater Markus Szymula zelebrierte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen stand ein DKMS-Spendenhauptlauf an. Bei dem Vereinsfest wurde nicht nur die langjährige Gemeinschaft gefeiert, sondern dank vieler Sponsoren und Spender auch kräftig Geld für die DKMS (Knochenmarkspenderdatei) und die TSV-Jugend zusammengetragen. Erfreulich: Die Typisierungsaktion der DKMS wurde gut angenommen. Abschließend standen Einlagespiele der F- und E-Jugend und zwei reizvolle Legendenspiele auf dem Programm.