Schleppjagd: Reiter und 30-köpfige Hundemeute folgen Fährte am Sisi-Schloss

Bevor Präsident und Master Toni Wiedemann vom Schleppjagdverein Bayern eine etwa 30-köpfige Hundemeute auf die Strecke am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach schickte, hellte sich der Himmel auf und der Regen machte eine Pause. „Der Herrgott dürfte ein Freund des Jagdreitens sein“, meinte einer der Besucher. Trotz des nicht gerade freundlichen Wetters verfolgte eine beachtliche Zuschauerschar die Gedächtnisjagd zu Ehren von Kaiserin Sisi aus dem Hause Wittelsbach.

Schleppjagd am Sisi-Schloss: Die Bläser blasen zum Sammeln von Reitern und Hunden

Unter den Gästen waren auch der Hausherr, Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und sein Vertreter, zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Habermann erinnerte daran, dass die Schleppjagd am Sisi-Schloss heuer bereits zum 26. Mal stattfand. Bevor sich die Equipage in Bewegung setzte, bliesen im Schlosspark Unterwittelsbach die Bläser des Parforcehornkreises „Anjagt“ zum Sammeln von Reitern und Hunden. Die Strecke war wegen des Wetters heuer kurz und führte zum südlichen Bereich des Sisi-Schlosses. Traditionell legte ein Reiter die Fährte, der dann die Gruppe folgte.