Gebeuteltes Blumenthal startet mit Kulturwinter neu durch

Die bisherige Jahresbilanz auf Schloss Blumenthal könnte besser sein: Hochwasser, abgesagte Kulturtage, verschobenes Elfenfest. Doch Ende Oktober ist das Jahr noch lange nicht vorbei - und so haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Betriebe kurzerhand daran gemacht, sich um einen positiven Abschluss zu bemühen. Herausgekommen ist: der Kulturwinter, ein breites Programm mit Musik, Kabarett, Kino, Theater und Kulinarik von November 2024 bis Februar 2025. Los geht es am 14. November mit Hans Well & Wellbappn in neuer Besetzung. Damit geht die Schlossgemeinschaft wieder einen Schritt zurück zu ihren Wurzeln.

Von dem Hochwasser im Juni war das Seminarhaus besonders betroffen. Rund 20 Zentimeter stand dort das Wasser. Erst war die Hoffnung da, dass nur der Boden ausgetauscht werden muss. Letztlich musste nicht nur der Boden ersetzt werden, sondern auch die Heizung und die Elektroinstallationen. Sogar die Wände mussten aufgemacht werden, um die dort eingedrungene Feuchtigkeit wieder herauszubringen. Zwar bezahle die Versicherung, der Eigenanteil sei jedoch enorm, erklärt Florian Meya, Bewohner und - wie er selbst sagt - „Mädchen für alles“ auf Blumenthal.

Das Wasser flutete Schloss Blumenthal im Juni 2024. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Auch das Elfenfest, eine der wichtigsten Veranstaltungen auf Blumenthal, musste im Zuge des Hochwassers verschoben werden. Der Nachholtermin in den Sommerferien stellte sich glücklicherweise trotz einer leicht abgespeckten Ausführung als großer Erfolg heraus. „Da waren wir uns aufgrund des Termins in den Sommerferien auch gar nicht so sicher“, so Meya. Trotzdem hat die Kultur in diesem Jahr gelitten: Die Kulturtage, veranstaltet von einer externen Agentur, mussten aufgrund verhaltener Nachfrage abgesagt werden. „Es gibt ganz grundsätzlich die Tendenz, dass Tickets eher kurzfristig gekauft werden“, erklärt Meya. Für Veranstalter berge das jedoch ein hohes Risiko.

Veranstaltungsreihe holt die Kultur wieder nach Blumenthal

Das Hochwasser und die Absagen haben aber nicht nur Schaden angerichtet. „Es war ein Stresstest“, sagt Nicola Bott aus dem Kommunikationsteam. „Aber es hat gezeigt, wie stark die Gemeinschaft ist.“ Innerhalb von nur 30 Minuten räumten die Bewohnerinnen und Bewohner eine Wohnung aus, in die das Wasser eingedrungen war. Auch der beschädigte Seminarraum, der eigentlich noch gar nicht so in die Jahre gekommen war, soll nicht nur wiederhergestellt, sondern modernisiert werden: Eine offene Teeküche, ein gemütlicherer Eingangsbereich, eine moderne Beleuchtung und Werkwände für Seminarmaterialien sind geplant und sollen in wenigen Monaten fertig sein. Und eines hat sich auch gezeigt: Die Gemeinschaft auf Blumenthal soll wieder mehr in den Fokus rücken.

Eine konkrete Folge ist nun der Kulturwinter, der Mitte November startet. „Zuletzt wurden viele kulturelle Veranstaltungen von Externen organisiert“, sagt Meya. „Das ist zwar einfacher, aber es ist auch schön, eigene Projekte zu machen.“ Gemeinsam mit allen Betrieben wurde deshalb die Veranstaltungsreihe entwickelt, die nicht nur in der stressigen Vorweihnachtszeit, sondern über die ganze dunkle Jahreszeit hinweg „Licht und Wärme bringen“ soll. Hauptsponsoren sind die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, die Firma Schweighofer, Berabecka Boandlbräu, der Biohof Blumenthal eG, die VR Bank und der Bioland e.V. Das Programm ist vielfältig, zwischen Kabarett, Musik, Essen, Kino und Gesang ist für jeden etwas dabei. Auch die Lichtinstallationen vom Lichterfest aus dem vergangenen Jahr sind im Innenhof wieder zu sehen.

Die Wellbappn in neuer Besetzung bei ihrem Auftritt in Friedberg vor wenigen Wochen: Komalé Akakpo, Hans Well und Sarah Well (von links). Foto: Valentina Osterhuber (Archivbild)

„Wir machen einen Neuanfang und wollen das Jahr schön zu Ende bringen“, fasst Florian Meya zusammen. Gleichzeitig wolle man für die ganze Region etwas Verbindendes schaffen. „Und ganz ehrlich? Die Organisation macht auch uns Spaß.“ Los geht es am 14. November mit Hans Well & Wellbappn in neuer Besetzung. Gemeinsam mit seiner Tochter Sarah und Komalé Akakpo treten seit April gemeinsam mit dem Programm „Jugendwahn und Altersstarsinn“ auf. „Komalé bringt eine gute neue Note dazu“, sagt Well. Es sei ein Glück gewesen, ihn für das Trio zu gewinnen. Auf den Auftritt in Blumenthal freut er sich besonders. „Es ist ein absolutes Kleinod und ermöglicht einen guten Kontakt zum Publikum.“ Zur Region Aichach hat er ohnehin durch viele Bekannte und Freunde einen guten Bezug. Auch nach 40 Jahren auf der Bühne machen Well die Auftritte immer noch Spaß. „Die bayerische Politik gibt einfach immer gut etwas her für Kabarett.“

Das ist beim Kulturwinter auf Schloss Blumenthal geplant

Der Vorverkauf für einzelne Veranstaltungen hat bereits begonnen. Tickets gibt es auf der Homepage von Schloss Blumenthal ebenso wie weitere Informationen.

14. November : Hans Well mit seinen Wellpappn und ihrem Programm „Jugendwahn & Altersstarrsinn“

30. November : Kreativ-Workshop für Kinder ab 5 Jahren – Kartoffeldruck auf Textil

7.-8. Dezember : Adventszauber – ein besonderer Adventsmarkt zum Erleben, Genießen & Mitmachen.

14. Dezember : Sarah Lesch mit „Weihnachten – ein Liederabend für die ganze bekloppte Familie“

15. Dezember : WIR4 A capella mit ihrem Programm „Hang zu Obertönen“

21. Dezember : Plätzchenbacken für Kinder im Blumenthaler Hotel mit Küchenchefin Marie und Konditorin Ida

21. Dezember : Filmvorführung „HEIMAT 46° 48° N - Chiemgau und Alpen“, live kommentiert vom Naturfilmer Stefan Erdmann

27. Dezember : Erstes Kneipenquiz im Gasthaus

10. Januar 2025 : Premiere unseres Karaoke-Abends

11. Januar 2025 : Krimi-Dinner mit 4-Gänge-Menü und der Lesung „Champagnergrab“ von Guido Buettgen

12. Januar 2025 : Erste Hausmesse mit Zulieferern des Gasthauses

24. Januar 2025 : Magisches Dinner mit 4-Gänge-Menü, verzaubert vom magischen Zirkel München

9. Februar 2025 : Solo-Auftritt von Maxi Pongratz, Head of Kofelgschroa, mit Akkordeon