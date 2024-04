Schneisen im Naturschutzgebiet: Was ist im Lechauwald passiert?

Von Dominik Durner - vor 33 Min.

Seit Ende 2023 kann man von der Kreisstraße AIC8 aus Schneisen im Lechauwald bei Todtenweis erkennen. Dort treffen sich Förster und Bürgermeister zum Gespräch.

Es habe einfach "sauböse" ausgesehen, erinnert sich Michael Müller. Aufgewachsen und seit mehr als 70 Jahren daheim ist Müller in Sand, einem Ortsteil von Todtenweis, er führt dort ein Maschinenbauunternehmen. Müller kennt die Gegend, er bezeichnet sich als "Naturmensch" und ist als solcher auch häufig draußen unterwegs. Etwa in der Lechaue westlich Todtenweis, einem der nur drei Naturschutzgebiete im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort geht er auch kurz vor Weihnachten mit seiner Frau spazieren – und kann seinen Augen nicht trauen: In den Wald sind breite Schneisen gefräst worden.

Seit Ende vergangenen Jahres sieht man im Lechauwald Todtenweis sogenannte Rückegassen. Die dienen zum Abtransport von Brennholz für Selbstwerber. Foto: AZ

Schnitt in den März. Über Todtenweis und dem Lechauwald hängt eine rabenschwarze Wolke – ein symbolischer Vorbote? Der Wind frischt auf, als sich Rolf Banholzer und Konrad Carl auf einem Forstweg nahe der Lechbrücke bei Langweid die Hand geben. Carl ist der Bürgermeister von Todtenweis, Banholzer ist Förster beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Augsburg und für das Forstrevier Affing zuständig, in dem auch Todtenweis liegt. Zwischen AELF und Gemeinde Todtenweis besteht ein Betriebsausführungsvertrag, das Amt und seine Förster sind also Forstdienstleister. Mit dabei ist auch Ralf Gang, der das AELF Augsburg stellvertretend leitet und dort zuständig für den Bereich Forsten ist. Die drei haben sich auf Einladung unserer Redaktion versammelt, um einmal die Rückegassen-"Affäre" aufzuarbeiten – es geht um eben jene Schneisen, wegen derer Michael Müller erschrak.

