Bei der Königsproklamation werden auch Gewinner gekürt

Die diesjährige Königsproklamation bei Grüne Eiche Schönbach (Gemeinde Hollenbach) nutzten Schützenmeister Erwin Spar und Sportleiter Martin Haider, um die Sieger der laufenden Pokalwettbewerbe, ab Beginn der Schießsaison 2024/25 zu küren. Zudem wurde die gestiftete Hochzeitsscheibe von Anna-Lena und Sebastian Hammer übergeben.

Den Auftakt machte Hannes Büttner der den Anfangspokal mit einem 9,4-Teiler vor Martin Gans (21.6 T.) und Sebastian Hammer (27.7 T.), gewann. Pokalabräumer in der Schüler- und Jugendklasse war Diego Kröpfl, der sich sowohl in der Teiler- und Ringwertung an die Spitze vor Emilia Hofner und Raphael Kölbl durchsetzen konnte. Revanchieren konnte sich Raphael Kölbl im Wettbewerb um den Meiselpokal, wo er vor Diego Kölbl siegte. Eine Überraschung gab es bei der Vergabe des Jahresblattlpokals, da die frisch gekürte Schützenkönigin Katharina Nefzger sich die Trophäe mit einem sensationellen 6.0-Teiler, vor Hannes Büttner (9.4 T.) und Peter Korntheur (10.7 T.), sicherte. Den Pokal um die Jahresblatt‘l-Prämie holte sich Elisabeth Nefzger vor den Pistolenschützen Sebastian Hammer und Daniel Baumbach.

Spannend wurde es bei der Vergabe der traditionellen Pokalwettbewerbe im Jagdpokal und dem Wanderpokal von Vereinswirt Sepp Aechter. Während beim von Jagdpächter Markus Fendt gestifteten Jägerpokal Christian Baur, zweiter Schützenmeister bei Grüne Eiche, mit einem 9,2-Teiler den weiteren Konkurrenten Hannes Büttner (13,9 T.) und Elisabeth Nefzger (19,2 T) keine Chance ließ, schaffte es Jessica Kröpfl mit zwei 99er-Serien, den in den vergangenen Jahren bereits zweimal gewonnenen Wanderpokal von Sepp Aechter zum dritten Mal in Folge zu verteidigen. Damit ging die Trophäe endgültig in ihren Besitz über.

Icon Vergrößern Jörg Seckler konnte die begehrte Scheibe von Anna-Lena und Sebastian Hammer in Empfang nehmen. Foto: Johann Riß Icon Schließen Schließen Jörg Seckler konnte die begehrte Scheibe von Anna-Lena und Sebastian Hammer in Empfang nehmen. Foto: Johann Riß

Anlässlich ihrer Hochzeit stifteten Anna-Lena und Sebastian Hammer eine Scheibe, welche sowohl von Gewehr- als auch Pistolenschützen erzielt werden konnte, der einem 135 Teiler am nächsten kam. 32 Schützen waren beteiligt und mit Schützenmeister Erwin Spar und Pistolenschütze Jörg Seckler kamen gleich zwei Schützen mit einem 134,7-Teiler dem ausgelobten Teiler am nächsten. Somit musste der nächstbeste Teiler über den Gewinn der Scheibe entscheiden. Hier hatte Seckler mit einem 134 Teiler (Spar: 152 T.) das bessere Ende für sich und konnte die begehrte Scheibe von Anna-Lena und Sebastian Hammer in Empfang nehmen.

