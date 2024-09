Die Schönbacher Schützen stehen Spalier bei der Trauung

Noch in der Sommerpause hatten die Grüne Eiche-Schützen in Schönbach (Gemeinde Hollenbach) einen besonderen Einsatz. Andreas Meisel, langjähriges Mitglied und Förderer des Vereins, gab seiner Andrea im Standesamt des Rathauses in Hollenbach vor Bürgermeister Xaver Ziegler das Jawort. Mit Fahnenabordnung gratulierten die spalierstehenden Schützen dem Brautpaar und stellten sich nach dem Sektempfang zum gemeinsamen Fototermin auf.

