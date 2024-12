Eine Amazone ist Schützenkönigin bei Grüne Eiche

Mit 32 Schützen war die Beteiligung am alljährlichen Königs- und Pokalschießen bei Grüne Eiche Schönbach (Gemeinde Hollenbach) laut Sportleiter Martin Haider zufriedenstellend. Am zielsichersten zeigte sich, wie schon in den Vorjahren, mit Katharina Nefzger eine Amazone in der Schützenklasse. Mit einem 15,6-Teiler als bestes Blatt‘l setzte sie sich vor den Überraschungszweiten, Dart-Abteilungsleiter Tobias Köckeis, der mit einem 22,6-Teiler den Titel knapp verpasste. Auch der dritte Platz war mit Nicole Reissner (39,4 T.) in weiblicher Hand. Im Pistolenbereich landete Andreas Stadlmayr mit einem 25,7-Teiler einen „Glücksschuss“ und verwies mit deutlichem Abstand Christian Dirmeir (113,5 T.) und Sebastian Hammer (158,0 T.) auf die weiteren Plätze.

