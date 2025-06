Schützin Nicole Reissner sagt „Ja“ zum Feuerwehrmann Florian Hirsch

Die überaus aktive Grüne Eiche Schützin Nicole Reissner und der bei der Freiwilligen Feuerwehr Schönbach aktive Florian Hirsch haben sich im Standesamt Hollenbach vor Bürgermeister Xaver Ziegler das Jawort gegeben. Das frischgetraute Brautpaar musste ein fast unüberschaubares Spalier aus Grüne Eiche-Schützen und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Scheabecka Hitt‘n durchschreiten. Die zahlreich anwesenden Gratulanten stießen beim Sektempfang zunächst am Rathaus mit den Frischvermählten an, ehe die Hochzeitsfeier am Abend im eigens am Kapellenweg aufgebauten Festzelt weiterging.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!