Polizei findet hunderte illegal entsorgte Reifen im Wald bei Pöttmes

Hunderte Autoreifen hat ein Unbekannter in einem Waldstück nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schorn entsorgt. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, ging bei ihr am Samstag eine Meldung über die illegale Müllablagerung ein. Tatsächlich fanden die Beamten in dem Waldstück nördlich von Pöttmes circa 300 bis 400 alte Autoreifen.

Hunderte Reifen im Wald bei Pöttmes entsorgt: Täter kam wohl immer wieder hierher

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ein unbekannter Täter über einen längeren Zeitraum immer wieder dorthin kam und die Reifen entsorgte, indem er sie einen Abhang hinunterrollen ließ. Die Beamten bitten um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)