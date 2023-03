Autofahrerin mit Kleinkind wird mit 168 Stundenkilometer geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B300 bei Gachenbach durch die Polizeiinspektion Schrobenhausen sticht eine Autofahrerin auf negative Weise heraus.

Das Fahren mit zu hoher Geschwindigkeit zählt zu den Hauptursachen für schwere Unfälle im Straßenverkehr. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen sind deshalb fester Bestandteil der Arbeit in den Polizeiinspektionen. So auch bei der Polizei Schrobenhausen, die am Donnerstagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung auf der B300 bei Gachenbach durchführte. An der Messstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, die auch am Donnerstag häufig nicht eingehalten wurde - insbesondere von einer Autofahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen.

34-Jährige ist 68 km/h zu schnell unterwegs

Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilte, wurden bei der eineinhalbstündigen Messung zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Eine Verkehrsteilnehmerin sticht dabei heraus: Die 34-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit einem Kleinkind im Auto mit 168 km/h auf der Strecke gemessen. Auf die Temposünderin kommt laut Polizei jetzt ein zweimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro zu. Außerdem müsse sie mit zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. (hefu)