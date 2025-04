Umfrage in Aichach: Sollen Exen als Leistungsnachweis abgeschafft werden?

Die Petition „Schluss mit Abfragen und Exen!“ hat bisher über 52.000 Stimmen gesammelt. Das Ziel der Initiatoren ist nach eigenen Angaben die „sofortige Abschaffung von Rechenschaftsablagen und Stegreifaufgaben“ an bayerischen Schulen. Was halten die Menschen im Landkreis von einer Streichung unangekündigter Leistungsnachweise? Wir haben uns am Aichacher Stadtplatz umgehört.

Johanna Füllenbach, Hollenbach: Also, ich finde, Exen sind eher unnötig. Es gibt ja auch AKLs (angesagte kleine Leistungsnachweise) und Ausfragen; da braucht man Exen eigentlich nicht. Für einen AKL kann man sich besser vorbereiten. Am Ende kommt nicht so viel mehr Stoff dran. Und wenn man für andere Sachen auch lernen muss, dann finde ich eine AKL auf jeden Fall besser, denn mit einer Ex muss man immer rechnen, und das ist schwierig.

Gregor Weinmüller, Sielenbach: Ich persönlich habe mit dem Thema eigentlich nichts mehr zu tun, weil ich mich in der Ausbildung befinde. Aber grundsätzlich finde ich, ist eine Abschaffung eigentlich eine recht gute Idee. Denn, wie wir alle wissen, haben Schüler und Schülerinnen immer viel zu tun. Exen können dann überfordern. Es wäre sinnvoll, stattdessen angekündigte Leistungsnachweise zu schreiben.

Maria Breuer, Aichach: Ich halte nichts von einer Abschaffung. Ich weiß aus meiner Schulzeit, man braucht ab und zu mal den Überraschungsmoment, damit man auf dem Stand des Lernens bleibt. Sonst drückt man sich oft davor. Es muss nach wie vor sein, dass man unvorbereitet eine Ex schreiben kann. Man ist dann stetig in einem Lernprozess und lernt nicht nur mal kurz auf Ansage alles runter. Außerhalb der Schule braucht man ja auch manchmal einen Termin oder Schubs, um etwas zu leisten.