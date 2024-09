Autofahrer gerät mit Radfahrer aneinander und rastet völlig aus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung im Straßenverkehr ist es am Sonntagnachmittag in Schwabhausen (Landkreis Dachau) gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer auf der Arnbacher Straße an einem geparkten Auto vorbei. Ein Radfahrer, der ihm entgegenkam, musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Als der Radfahrer verbal sein Missfallen darüber kundtat, wendete der 44-Jährige erbost und verfolgte den Radfahrer. Auf einem Feldweg holte er den Mountainbikefahrer ein und fuhr ihm hinten auf, sodass der Radfahrer stürzte, so die Polizei.

Der Autofahrer stieg aus und hob sein vorderes Autokennzeichen auf, das abgefallen war. Mit dem Kennzeichen schlug er mehrfach auf den Radfahrer ein, der sich zwischenzeitlich wieder aufgerappelt hatte. Als der 38-Jährige zu Fuß flüchten wollte, setzte der Autofahrer ihm nach, bedrohte ihn massiv und zerrte ihn zurück zum Auto.

Eine Passantin ruft die Polizei

Eine Passantin wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und verständigte die Polizei. Die angerückten Beamten trafen alle Beteiligten vor Ort an. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz und die Schläge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ließ den Führerschein des Autofahrers sicherstellen und eine Blutentnahme vornehmen I.m Rahmen umfangreicher Spurensicherungsmaßnahmen wurden sowohl das Auto als auch das Mountainbike sichergestellt sowie ein Sachverständiger mit der Erstellung eines ablaufanalytischen Gutachtens beauftragt.

Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der bereits wiederholt polizeilich in Erscheinung getretene 44-Jährige entlassen. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Bedrohung.

Während des gesamten Vorfalls befanden sich zwei Kinder des 44-Jährigen im Alter von sieben und zehn Jahren in dessen Auto.