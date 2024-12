Brand im Bauhof: Schneepflug entzündet sich – immenser Schaden

In Schwabhausen (Landkreis Dachau) ist es am Freitag gegen 8.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Das Feuer auf dem Betriebshof wurde nach Polizeiangaben durch einen technischen Defekt an einem Schneepflug ausgelöst.

Brand im Schwabhausener Bauhof: Schaden beträgt wohl eine halbe Million Euro

Der Schneepflug war in einer Halle abgestellt gewesen. Daher wurden durch den Brand weitere Fahrzeuge sowie die Halle selbst beschädigt. Die Feuerwehr griff schnell ein und verhinderte damit, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Es entstand ein Sachschaden von circa 500.000 Euro. (nsi)