Motorradfahrer verletzt: 31-Jähriger fährt bei Schwabhausen 61-Jährigen an

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Samstag auf der Kreisstraße DAH 10 bei Schwabhausen im Landkreis Dachau einen Unfall verursacht. Gegen 15 Uhr fuhr der Mann von Stetten in Richtung Puchschlagen, als er auf Höhe des Umspannwerks nach links in Richtung Oberbachern abbog. Dabei erfasste er nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer aus Altomünster.

Dieser stürzte und verletzte sich, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 31-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schwabhausen und Puchschlagen zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung im Einsatz. (ddur)