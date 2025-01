Schwerer Arbeitsunfall bei Malerarbeiten

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstag auf einer Baustelle im Ortsgebiet von Odelzhausen (Landkreis Dachau) ereignet. Wie die Polizei berichtet, verletzte sich ein 34-Jähriger mit einer Metallstange schwer am Hals. Der Mann führte auf der Baustelle Malerarbeiten durch. Beim Aufsteigen auf ein rund 1,50 Meter hohes Gerüst verlor er aus bislang unbekannter Ursache seinen Stand, rutschte ab und rammte sich hierbei eine vorstehende Metallstange in den Hals, berichtet die Polizei.

Die Dachauer Polizei ermittelt zu dem Betriebsunfall in Odelzhausen

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Augsburger Klinikum. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Polizeiinspektion Dachau hat die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Betriebsunfalls aufgenommen.