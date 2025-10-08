Icon Menü
Schwerer Unfall bei Reicherstein: Lastwagen kracht in Auto

Pöttmes-Reicherstein

Lastwagen kracht in Auto: 32-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Zwischen Reicherstein und Kühnhausen nimmt ein Lastwagenfahrer dem Auto die Vorfahrt. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß.
    Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Dienstagmittag zwischen Reicherstein und Kühnhausen ereignet.
    Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Dienstagmittag zwischen Reicherstein und Kühnhausen ereignet. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstagmittag im Gemeindebereich Pöttmes schwere Verletzungen zugezogen.

    Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei gegen 11.45 Uhr. Der 32-Jährige war auf der Kreisstraße von Reicherstein in Richtung Kühnhausen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Lastwagenfahrer die Verbindungsstraße von Weidorf in Richtung Echsheim. An der Kreuzung mit der Kreisstraße missachtete der 48-Jährige die Vorfahrt des Autos. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen.

    Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Autofahrer ins Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 50.000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Baar, Kühnhausen und Echsheim waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (AZ)

