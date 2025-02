Frau (46) prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum

Eine 46-jährige Frau ist am Montagabend im Gemeindebereich Erdweg mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Die Polizei Dachau teilt mit, dass sie von einem Zeugen informiert wurde, der das Auto mit Totalschaden gegen 21.15 Uhr am Straßenrand der Kreisstraße DAH17 entdeckt hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 46-Jährige von Eisenhofen in Richtung Hof unterwegs und in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Münchner Klinik. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei untersucht nun, ob bei der 46-Jährigen womöglich die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt war. (AZ)