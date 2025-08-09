Icon Menü
Sechs Jahre als Kaplan in Aichach: Pater Valentine fällt der Abschied schwer

Aichach

Pater Valentine erlebt in Aichach „die besten Jahre meines Lebens als Priester“

Der 53-Jährige Valentine Dimude verlässt im August die Pfarreiengemeinschaft. Er geht als Kaplan nach Reichertshofen. Der Abschied fällt ihm schwer.
Von Gerlinde Drexler
    Nach sechs Jahren als Kaplan in Aichach verlässt Pater Valentine die Pfarreiengemeinschaft. Foto: Gerlinde Drexler

    Beim Gehen summt Pater Valentine Dimude gerne vor sich hin. Auch ein spontanes Lachen entfährt dem 53-Jährigen immer wieder während der Unterhaltung. Seit sechs Jahren ist er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Aichach und fühlt sich hier richtig wohl. Trotzdem heißt es für ihn nun Abschied nehmen. Er geht als Kaplan nach Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Am 15. August, beim Pfarrfest, wird Pater Valentine verabschiedet.

