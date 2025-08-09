Pater Valentine erlebt in Aichach „die besten Jahre meines Lebens als Priester“

Beim Gehen summt Pater Valentine Dimude gerne vor sich hin. Auch ein spontanes Lachen entfährt dem 53-Jährigen immer wieder während der Unterhaltung. Seit sechs Jahren ist er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Aichach und fühlt sich hier richtig wohl. Trotzdem heißt es für ihn nun Abschied nehmen. Er geht als Kaplan nach Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm. Am 15. August, beim Pfarrfest, wird Pater Valentine verabschiedet.

