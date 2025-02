Grüne wünschen sich eine Querungshilfe an der alten B300

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer wünschen sich die Aichacher Grünen an der alten B300 bei Ecknach: Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat beantragt, im Haushalt 2025 Geld für eine Querungshilfe an der Kreuzung der Augsburger Straße mit der Peter-und-Paul-Straße und der Maxstraße einzuplanen. Der Fraktion gehören Marion und Michael Zott, Magdalena Federlin und Josef Stadlmaier an.

An der Maxstraße, die nach Unterschneitbach führt, liegt der sogenannte alte Obi mit Fitnesscenter und Getränkemarkt. Die Peter-und-Paul-Straße führt ins Gewerbegebiet Ecknach. Die Grünen sind der Ansicht, dass die Kreuzung eine große Gefahrenstelle darstelle für Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß die Augsburger Straße überqueren wollen, um zum Fitnessstudio, nach Unterschneitbach oder zum Radweg „Paartaltour“ zu gelangen.

Mehr E-Bikes sind in Aichach unterwegs

Zu dem bisherigen Radverkehr kämen seit Jahren verstärkt Menschen mit Elektro-Fahrrädern dazu, mit einem Anteil an älteren Bürgerinnen und Bürgern. Das Fitnessstudio „Clever fit“ in der Maxstraße führe zu einer erhöhten Zahl an jungen Radfahrenden, die ebenfalls vom Radweg kommend die Augsburger Straße queren müssten.

Momentan fehle eine sichere Möglichkeit, die Augsburger Straße zu überqueren, so die Grünen. Die Kreuzung sei durch den motorisierten Verkehr aus vier Richtungen sowie breite Fahrbahnen mit drei Spuren und einer Abbiegespur stark belastet. Eine Querungshilfe sei daher dringend erforderlich. Die Fortschreibung des Fuß- und Radwegekonzepts empfehle ebenfalls eine entsprechende Maßnahme, so die Grünen. Es gebe kostengünstige und zeitnah umsetzbare Lösungen, so die Grünen. Das habe eine eigene Recherche ergeben.

Verkehrsinsel in der Maxstraße begrünen

Zudem bitten die Grünen darum, die derzeit asphaltierte Verkehrsinsel in der Maxstraße ansprechender zu gestalten, „idealerweise mit Begrünung“, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)