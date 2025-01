Beim Neujahrsschießen in Sielenbach lassen es Dutzende Vereine krachen

Nicht nur in der Silvesternacht ging es recht laut in Sielenbach zu. Sondern auch am Nachmittag des Neujahrstages. Mit 27 Kanonen, neun Standböllern und einem Handböller wurde beim Neujahrsschießen das Jahr 2025 begrüßt. Rund 500 Besucherinnen und Besucher verfolgten das Spektakel auf dem Dorfplatz und rund um das angrenzende Ecknachtal. Zur Stärkung wurden „Kanonenwürste“ in der Semmel, Glühwein und kalte Getränke angeboten.

Thomas Weinmüller

Sielenbach

Neujahrsschießen