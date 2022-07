Energiefest: Sielenbach zeigt, wie die Energiewende funktionieren kann

Plus Beim Sielenbacher Energiefest führt die Tour zu fünf Stationen: darunter ein Windrad, eine Solaranlage und ein Umspannwerk. Hunderte Besucher gewinnen spannende Einblicke.

Ein Windrad mal von innen sehen. Kontakte knüpfen. Sich informieren. Die Gründe, warum die Besucherinnen und Besucher am Sonntag zum Energiefest nach Sielenbach kommen, sind vielfältig. Rund 3000 Interessierte sind zum Aktionstag gekommen, schätzen die Energiebauern. Die Firma organisierte das Energiefest mit der Gemeinde Sielenbach. Ziel ist es, einen Einblick in die Thematik zu geben und zu zeigen, dass die Klimawende keine Utopie ist.