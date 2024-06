Fahrer eines grauen Skoda verursacht Unfall und flüchtet

Beim Abbiegen fährt der Skoda einen schwarzen Opel in Sielenbach an. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Sielenbach ist der Verursacher geflüchtet. Es handelt sich um den Fahrer eines schwarzen Opel.

Laut Polizei wollte ein 50-Jähriger gegen 13.10 Uhr mit seinem Auto von der Maria-Birnbaum-Straße nach links in die Schwaigstraße abbiegen. Noch während des Abbiegevorgangs bog der unbekannte Unfallverursacher mit seinem schwarzen Opel von der Schwaigstraße in die Maria-Birnbaum-Straße ein und stieß dabei gegen den grauen Skoda des 50-Jährigen. Anschließend flüchtete der Opelfahrer in unbekannte Richtung. Der 50-Jährige blieb unverletzt, hat aber einen Sachschaden von rund 2000 Euro an seinem Auto zu beklagen.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter der 08251/8989-0. (AZ)