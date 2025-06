Hart umkämpfte Gruppenspiele beim Boule-Turnier des Partnerschaftsvereins

Beim Bouleturnier des Partnerschaftsvereins Sielenbach hatten sich in diesem Jahr zehn Mannschaften mit je drei Spielerinnen und Spielern am Bouleplatz unter dem Eifelturm eingefunden. Es waren zum Teil sehr enge Spiele, die oft erst nach einer Spieldauer von 30 Minuten entschieden waren. In der Gruppe A galt das Team um Romano Schmid als Favorit. Die Mannschaft mit Anna Wendel und Jose Martin war eines von vier Teams, das für das Haus der Senioren aus Aichach am Start war. Doch gleich im ersten Spiel der Gruppe stolperte das Favoritenteam am Team von Roland Langenegger deutlich mit 3:13. Da sie aber danach alle Spiele gewannen, standen Romano Schmid und seine Mannschaft als eindeutiger Gruppensieger schon vor den letzten Partien fest. Eine Überraschung gelang in Gruppe A noch Familien Brandmair aus Sielenbach, die durch die glänzende Spielleistung des elfjährigen Sohnes Bruno das Team um Werner Rusch noch vom zweiten Platz abfangen konnte. Bruno Brandmair wurde von den Teilnehmern zum „Rookie“ (Nachwuchsspieler) des Tages gewählt.

In der Gruppe B war alles bis zum letzten Spiel offen. Das Team um Guy Ankner-Morice gewann wie das zweite Team aus dem Haus der Senioren mit Günther Schneider, Hilde Kapfhammer und Klaus Bracker drei Spiele in ihrer Gruppe. Nachdem das Team aus dem Haus der Senioren aber eine Partie verloren hatte, bestand für das Team um Guy Ankner-Morice (mit Waldemar Hoffmann und Florian Röhling) in der letzten Gruppenpartie die Möglichkeit, die alleinige Führung in dieser Gruppe mit vier gewonnen Spielen abzuschließen. In einem sehr hart umkämpften Spiel gegen das Team um Manfred Sailer gelang dies dann auch.

Somit standen sich nach vier Stunden Spielzeit Romano Schmid und Guy Ankner-Morice mit ihren Mannschaften im Finale gegenüber. Da sich die Spieler aus dem Haus der Senioren bis zum Finalbeginn etwas erholen konnten und Guy Ankner-Morice und sein Team gleich nach dem hart umkämpften letzten Gruppenspiel wieder ranmussten, hatten die Aichacher unerwartet wenig Mühe, das Finalspiel mit 9:0 für sich zu entscheiden und standen somit als Turniersieger fest.

Der Partnerschaftsverein fährt vom 2. bis 8. August in die Partnergemeinde St. Frambaultnach Frankreich. Auch ein gemeinsamer dreitägiger Ausflug nach Nantes und der Atlantikküste stehen auf dem Programm. Anmeldungen und weitere Informationen bei Christa Ankner-Morice, Telefon 08258/726 und Thomas Weinmüller, Telefon 08258/283.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!