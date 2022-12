"Beach Partys": Karibische Partynächte – mitten in Sielenbach

Nach einer Corona-Pause veranstaltet der Sielenbacher Burschenverein wieder seine "Beach Partys". Bei den Vorbereitungen gibt es ein großes Thema: das Heizen.

An zwei Tagen in nächster Zeit verwandelt sich Sielenbach wieder in ein „Karibikparadies“. Plakate im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg kündigen die beiden "Beach Partys" an, die der Burschenverein Sielenbach am Sonntag, 25. Dezember, und Donnerstag, 5. Januar, veranstaltet. Die Vorbereitungen laufen.

Vereinsvorsitzender Kilian Breitsameter sagt: „Wir waren sehr glücklich, als wir im Oktober die Anzeichen aus Gesundheit und Politik bekamen, dass Veranstaltungen mit dieser Größenordnung auch in diesem Winter möglich sein sollten.“ Umgehend begannen die Burschen mit den Vorbereitungen. Die Partys finden nur alle drei Jahre statt. „Der Aufwand für Planung und Durchführung ist sehr hoch“, erklärt Breitsameter. Deshalb hat sich der Burschenverein entschieden, nur alle drei Jahre zu feiern, dafür aber an zwei Abenden. Turnusgemäß wären die "Beach Partys" bereits 2020/2021 gefeiert worden. Wegen der Corona-Pandemie ging das nicht.

Heizölspenden aus Sielenbacher Haushalten

Bei der Planung war ein großes Thema das Heizkonzept für die Halle, da die Bundesregierung ja zum Sparen aufgerufen hat. „Nachdem hier exotische Temperaturen von durchschnittlich 33 Grad Celsius erreicht werden sollen, brauchen wir natürlich relativ viel Energie", so der Vorsitzende. "Aus umwelttechnischen Gesichtspunkten habe der Burschenverein überlegt, über eine Hackschnitzelanlage zu heizen“, so Kilian Breitsameter. Die Aufbereitung wäre aber extrem teuer geworden.

Weil der Verein noch einen Altbestand an Heizöl aus früheren Jahren hatte, entschied er sich für diese Variante zur Beheizung der Halle. „Wir wollten aber auch kein weiteres teures Heizöl dazu kaufen müssen“, sagt Breitsameter. „Da kam uns die Idee, dass vielleicht noch einige Haushalte, die zwar schon an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, eventuell noch Tanks mit Restheizöl im Keller stehen haben." Der Burschenverein erkundigte sich in der Gemeinde. Und: "Wir haben tatsächlich sechs Haushalte gefunden, die ihre Tankfüllungen hierzu zur Verfügung gestellt haben." Diese hat der Burschenverein abgepumpt. Die Menge an Heizöl reicht nun für die Wärmeversorgung der beiden Veranstaltungen aus. Der Pool in der Halle wird zusätzlich mit einem Holzofen befeuert.

Die Beach Partys in Sielenbach 1 / 7 Zurück Vorwärts Fläche der Halle: Rund 1050 Quadratmeter

Sand in der Halle: 120 Kubikmeter

Personen für den Aufbau: 30 an zehn Tagen, jeweils fünf Stunden

Raumtemperatur in der Halle: 32 Grad Celsius Minimum

Temperatur Swimmingpool: zirka 40 Grad Celsius

Zugelassene Besucherzahl: 1960 pro Veranstaltung

Einlass zur Veranstaltung: Am Sonntag, 25. Dezember, und Donnerstag, 5. Januar, jeweils ab 20 Uhr

Seit Montag vergangener Woche wird die Halle ausgeräumt und gesäubert, die Barbereiche und die Galerie für den DJ werden eingebaut und verschraubt. In dieser Woche wird der notwendige Sand eingebracht. Im Freien wird noch ein Stand mit Getränken und Essen aufgestellt. Für die Garderobe wird ein Zelt an die Halle angebaut.

Unterstützung von der ganzen Gemeinde für den Burschenverein

Gefeiert wird übrigens wie seit mehr als zehn Jahren in der Halle der Familie Moser an der Aichacher Straße. Dafür, dass die Familie stets ihre Halle zur Verfügung stellt, sei der Verein sehr dankbar, sagt Breitsameter. Auch vom Bürgermeister, vom Gemeinderat und allen Gemeindebürgern werde der Verein unterstützt, so der Vorsitzende dankbar. „Wir merken, wie die ganze Gemeinde hinter dem Burschenverein und den ,Beach Partys' steht."