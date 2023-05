Sielenbach

vor 18 Min.

Neue Solarparks in Sielenbach: Das Umspannwerk soll vergrößert werden

Plus Die Energiebauern beantragen eine Vergrößerung des Umspannwerks. Es ist zu klein geworden. Dabei geht es nicht nur um Sielenbacher Solarparks.

Von Gerlinde Drexler

Das Umspannwerk der Energiebauern, das an der Kreisstraße AIC29 zwischen Sielenbach und Wollomoos (Markt Altomünster) liegt, wird um 430 Quadratmeter erweitert. Es geht um den Anschluss weiterer Freiflächen-Fotovoltaikanlagen.

Die Pläne der Energiebauern waren am Mittwoch Thema im Gemeinderat. Die beiden Fotovoltaikanlagen, die die Energiebauern in Raderstetten und am Burgstall am Sielenbacher Ortsausgang Richtung Blumenthal gebaut haben, speisen in das „hauseigene“ Umspannwerk ein. Ebenso eine Solaranlage aus Rudersberg (Markt Altomünster).

