Ochs vom Grill für die Helfer beim Jubiläumsfest

Wie schon die Festtage Anfang Mai war auch die Nachfeier des Burschenvereins Sielenbach wieder ein Akt der Superlative. Vorsitzender Kilian Breitsameter und seine Mannen hatten dafür für alle Helfer einige Attraktionen am ehemaligen Wertstoffhof in Sielenbach vorbereitet. Er bedankte sich vor allem bei den Sielenbacher Ortsvereinen und einigen Privatpersonen für deren Unterstützung während der fünf Festtage. Für das leibliche Wohl gab es einen Ochs vom Grill.. Kinder und Jugendliche konnten sich in einer Hüpfburg und einem beheizten Swimmingpool vergnügen. Professor Grabowski und H.A.T. heizten den Gästen mit rockigen Tönen ein. Selbst ein heftiges Gewitter konnte den Abend nicht trüben und die rund 400 Gäste inklusive der beiden Burschenvereine aus Sielenbach und Laimering feierten bis spät in die Nacht munter weiter.

