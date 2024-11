Pater Norbert wird zu seinem Priesterjubiläum überrascht

Große Feierlichkeiten wollte Pater Norbert J. Rasim aus Sielenbach nicht anlässlich der Feier seines 30-jährigen Priesterjubiläums. So ganz ohne ging es dann aber auch nicht. Einige Damen aus dem Pfarrverband Altomünster-Sielenbach hatten im Pfarrheim für einen Sektempfang und Kaffee und Kuchen eingedeckt. Als Überraschungsgäste waren Pfarrgemeinderat, Kirchenpfleger, Organisten, Messner, Kirchenverwaltung geladen.

Rund 60 Gäste waren da, als der ahnungslose Pater Rasim eintraf. Darunter auch seine Ordenskollegen Pater Norbert Thüx, Pater Samuel, Pater Augustinus und Frater Fabian. Bürgermeister Heinz Geiling gratulierte im Namen der Gemeinde. Organist Josef Kirmair ließ mit den anwesenden Gästen Pater Norbert musikalisch hochleben. Der Sielenbachen Kirchenmesner, Adolf Bauer, hatte dem Pater eine runde Holzscheibe gedrechselt, in der unter anderem auch ein Bild von seiner Primizfeier abgebildet ist. „Ja es war der Buß- und Bettag 1994, an dem ich am 16. November in der Heiligen Kreuz Kirche von Darmstadt zum Priester geweiht wurde. Nur vier Tage später fand meine Primiz in St. Bonifatius in Riedstad-Goddelau statt“, erzählte Pater Norbert. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten sich die Gäste dann noch mit ihm über Vergangenheit und Gegenwart in seinem Leben mit der Kirche.