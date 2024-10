Rund 150 Personen sind beim Gottesdienst der Sternwallfahrt dabei

Der Pfarrverband Altomünster-Sielenbach veranstaltete wieder seine jährliche Sternwallfahrt. Ziel war in diesem Jahr die Maschinenhalle der Familie Riedlberger in Pfaffenhofen. 25 Gläubige machten sich zusammen mit Pater Norbert Rasim von der Martinskirche in Sielenbach über Raderstetten auf den rund einstündigen Weg nach Pfaffenhofen, angeführt vom Kreuz und drei Ministrantinnen. In Altomünster zogen rund 20 Personen los und auch in Wollomoos und Oberzeitelbach machten sich die Wallfahrergruppen auf den Weg. Für die musikalische Umrahmung war der Kirchenchor Sielenbach unter Leitung von Josef Kirmeir zuständig.

Thomas Weinmüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternwallfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis