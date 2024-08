Zu einem großen Spektakel wurde das Sautrogrennen, das die Burschen in Sielenbach veranstalteten. 600 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten bei Sonnenschein und hohen Temperaturen die Strecke an der Ecknach zwischen Schafhausen und der Oberen Mühle. 32 Sautröge nahmen an dem Rennen teil.

