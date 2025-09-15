Blaskapelle Sielenbach marschiert zum Wiesn-Start in Umzug mit

Die Blaskapelle Sielenbach fährt zum Oktoberfest nach München. Aber nicht nur, um sich dort eine Maß schmecken zu lassen, sondern um mit ihren Instrumenten im Schützen- und Trachtenumzug musizierend mitzumarschieren. Danach werden sie sich dann eine Belohnung im Löwenbräu-Zelt schmecken lassen.

Für die Blaskapelle ist die Teilnahme an dem Umzug der Abschluss ihres Jubiläumsjahres. Sie hat im Juli ihr 45-jähriges Bestehen mit einem großen Fest gefeiert. Nach 2012 und 2022 ist die Kapelle nun schon zum dritten Mal beim Schützen- und Trachtenumzug dabei. Dafür probte die Kapelle das Marschieren im Gewerbegebiet in Sielenbach.

Sielenbacher marschieren sieben Kilometer zur Wiesn

Die Wiesn beginnt am Samstag, 20. September. Der Schützen- und Trachtenumzug findet am Sonntag, 21. September, statt. Gestartet wird wie jedes Jahr um 10 Uhr am Max-II-Denkmal nahe des Maximilianeums. Der Umzug endet nach sieben Kilometern und einer reinen Gehzeit von knapp zwei Stunden auf dem Festgelände des Oktoberfestes auf der Theresienwiese.

Je nach Platzierung im Zug kommen die Gruppen zwischen 13 bis 16 Uhr auf der Wiesn an. Die Sielenbacher Blaskapelle wird mit der Zugnummer 29b Teil des Löwenbräu-Festzeltes sein und dürfte somit am frühen Nachmittag auf der Wiesn eintreffen. Der Gebirgs- und Volkstrachtenverein Oberilmtaler Jetzendorf wird ebenfalls im Zugnummer 29 des Löwenbräu-Festzeltes hinter der Blaskapelle Sielenbach marschieren.

Es wird ein langer Tag für die Sielenbacher Blaskapelle

Trotz der günstigen Zugnummer wird es ein langer Tag für die rund 30 Musikerinnen und Musiker werden. Gegen 6 Uhr werden sie mit der S-Bahn ab Altomünster aufbrechen. Die Instrumente werden direkt mit einem Transporter zum Max-II-Denkmal gebracht.