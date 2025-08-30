Rundum zufrieden: Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter feiert den 75.

Er hat zwar keinen 14-Stunden-Tag mehr wie früher, aber von Ruhestand kann bei Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter auch nicht die Rede sein. Seine neun Enkel im Alter zwischen 14 und vier Jahren halten ihn auf Trab, und er ist nach wie vor zusammen mit seiner Frau Theresia in seinem Planungsbüro aktiv. Rundum zufrieden sei er, sagt Echter. Nur im Mittelpunkt stehen – das möchten weder er noch seine Frau besonders gerne. Am heutigen Samstag kommt der Altbürgermeister aber nicht darum herum: Denn er feiert seinen 75. Geburtstag.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86577 Sielenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Echter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis