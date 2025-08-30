Icon Menü
Sielenbachs Altbürgermeister wird 75: So feiert Martin Echter

Tödtenried

Rundum zufrieden: Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter feiert den 75.

18 Jahre lang war der Tödtenrieder Chef im Sielenbacher Rathaus. Er blickt zufrieden zurück. Auch im Ruhestand ist er aktiv geblieben.
Von Gerlinde Drexler
    Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter ist mit seinem Leben rundum zufrieden. Am Samstag wird er 75 Jahre alt. Foto: Gerlinde Drexler

    Er hat zwar keinen 14-Stunden-Tag mehr wie früher, aber von Ruhestand kann bei Sielenbachs Altbürgermeister Martin Echter auch nicht die Rede sein. Seine neun Enkel im Alter zwischen 14 und vier Jahren halten ihn auf Trab, und er ist nach wie vor zusammen mit seiner Frau Theresia in seinem Planungsbüro aktiv. Rundum zufrieden sei er, sagt Echter. Nur im Mittelpunkt stehen – das möchten weder er noch seine Frau besonders gerne. Am heutigen Samstag kommt der Altbürgermeister aber nicht darum herum: Denn er feiert seinen 75. Geburtstag.

