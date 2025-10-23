Singrunde beeindruckt Publikum beim Kirchweihkonzert

Viel Applaus erhielt der kleine Frauenchor der Singrunde Todtenweis für sein Konzert an Kirchweih. Der Chor ließ mit einem homogenen, feinfühligen, dreistimmigen Chorklang mit Lob-, Dank- und Abendliedern das Kirchweihfest ausklingen.

Mit Rainer Maria Rilkes Gedanken, „Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß“, begrüßte Ursula Haggenmüller die Gäste in der Kirche und erinnerte an die wogenden Weizenfelder. Der Dreigesang mit Anni Neukäufer, Maria Leopold und Ursula Haggenmüller besang beeindruckend das „Halmerl“, das von Gott behütet und dann von der Sichel genommen wird. Es folgten Sätze wie „Gott zu ehren“, „Wohlauf und lasst uns singen all“ und das bekannte „Erde singe“, in das auch die Zuhörer einstimmen konnten.

Die Singrunde erinnert an den Marienmonat Oktober

Leichtfüßig und tänzerisch erklang ein Halleluja mit passenden Lobesversen. „Du bist die Quelle des Lebens, der Liebe und der Freude“, sang einfühlsam der Chor, ebenso wie den Satz „Schön ist das Leben“. Bei dem Kanon „Lobet und preiset ihr Völker“ konnte sich das Publikum wieder einbringen. Das folgende Lied „Gott hat alles recht gemacht“ wurde zu einem frohen Höhepunkt, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer durften den Jodler-Refrain kraftvoll mitsingen.

Ursula Haggenmüller erinnerte im Zuge des Konzertes an den Marienmonat im Oktober, und die Frauen beeindruckten mit einnehmender Tonschönheit bei der „Güldene Rosenkranz“. Aus Leipzig 1810 stammte der Satz, „Bleibe bei uns, denn es will Abend werden“, so gesprochen von den Jüngern aus Emmaus zu Jesus, mit ergreifender Tonschönheit von den Sängerinnen ausgedrückt. Jutta Kerber schrieb das Lied „Gute Nacht, ihr lieben Freunde“. Der Friedenswunsch für die Begleitung Gottes sowie der „Amen-Kanon“ und der Refrain „... und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“ führten zum Ende des reich beklatschten Programms. (hg)