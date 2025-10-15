Solarpark Oberbachern: Keine Module auf Moorböden

Einen größeren Abstand vom Brandbühlbach fordert das Wasserwirtschaftsamt bei der Freiflächenfotovoltaikanlage, die die Firma Anumar in Oberbachern bauen will. Der Gemeinderat Inchenhofen stimmte in seiner Sitzung am Dienstag den entsprechenden Änderungen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan zu. Diese Anpassung hat aber Auswirkungen.

Bisher lag der Abstand des Sondergebietes für den Solarpark im nördlichen Bereich zum Brandbühlbach zwischen 24 und 49 Meter. Das Wasserwirtschaftsamt wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass für einen umweltverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien die stark bis sehr stark organischen Böden von der Bebauung ausgenommen werden sollen. Anstelle der vom Amt geforderten rund 100 Meter Abstand zum Bach habe man sich zusammen mit dem Vorhabenträger auf einen Kompromiss geeinigt, teilte Planer Hans Brugger mit. Der Abstand beträgt nun zwischen 49 und 86 Meter.

Abstand zum Bach: In Pöttmes gelten andere Regeln

Was bei Brugger für Unverständnis sorgte: Im Gemeindegebiet Pöttmes, das nördlich des Planungsgebietes liegt, bestehen im Talbereich des Brandbühlbachs bereits die PV-Anlagen „In den Aubreiten“ und „Hochschacht“. Brugger weiter: „Hier liegt bezüglich der vorherrschenden Böden die gleiche Situation vor und die PV-Module sind nur etwa 13 bis 30 Meter vom Brandbühlbach entfernt.“ Auf die Frage von Robert Müller, warum mit zweierlei Maß gemessen werde, konnte Brugger nur eine Vermutung äußern: „Das hängt vielleicht mit der Betrachtungsweise des einzelnen Sachbearbeiters zusammen.“ In anderen Landkreisen werde genau das Gegenteil gefordert: nämlich PV-Anlagen vorrangig auf Moorböden zu bauen, teilte der Planer mit.

Die Anpassung hat zur Folge, dass die Änderung des Flächennutzungsplans erneut ausgelegt werden muss. Allerdings verkürzt, also nur zwei Wochen. Gehen Stellungnahmen ein, muss der Gemeinderat diese anschließend erneut behandeln.

Im Solarpark muss Platz sein für die Feldlerche

Ebenfalls mit aufgenommen wird eine Anregung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Sie wünschte sich eine konkrete Formulierung, wie auf der rund zwei Hektar großen Ausgleichsfläche umgesetzt werden soll, dass ausreichend Platz für Bodenbrüter wie die Feldlerche vorhanden ist. Vier Paare seien festgestellt worden, sagte Planer Brugger. Es müsse entweder ein halber Hektar pro Paar vorgesehen oder ein erweiterter Saatreihenabstand umgesetzt werden. Bei letzterem müssten die Landwirte aber die Maschinen umstellen. Außerdem ist bei dieser Alternative ein Hektar pro Brutpaar vorgesehen.

Der Gemeinderat nahm die Hinweise zur Kenntnis. Ebenso wie den zur Kreuzkröte. Während der Bauausführung könnten sich größere Pfützen bilden, die im Frühjahr und Sommer von der streng geschützten Kröte als Laichgewässer angenommen werden, hatte die Untere Naturschutzbehörde informiert. Während der Bauphase ist deshalb eine ökologische Baubegleitung vorgesehen. Das Gremium billigte sowohl bei der Änderung des Flächennutzungsplans als auch beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Oberbachern“ die Anpassungen und Ergänzungen.

Sickerschacht empfohlen In der Aichacher Straße werden zwei Einfamilienhäuser gebaut, eines davon mit einer Doppelgarage. Die Anregung von Robert Müller, Sickerschächte für Regenwasser auf den Grundstücken anzulegen, um das Kanalnetz zu entlasten, will der Bürgermeister an die Bauherren weitergeben.

Lagerhalle und Betontankstelle Im Gewerbepark werden eine rund 19 Meter lange und neun Meter breite Lagerhalle, Lagerflächen für Betonsteine und Schüttgüter sowie eine Betontankstelle gebaut. Laut einem schalltechnischen Guthaben stehen dem Vorhaben keine immissionsschutzfachlichen Belange entgegen. Auch die Nachbarn haben dem Bauvorhaben zugestimmt.

Sanierung Leitungen Die Sanierung der Wasserleitungen in Sainbach wird im Februar kommenden Jahres beginnen. Bis zum Mai/Juni 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen sein, teilte Bürgermeister Toni Schoder mit.

Dirtpark wird gebaut Am Montag soll es mit dem Bau des Dirtparks beim neuen Feuerwehrhaus losgehen. Zwei bis drei Wochen beträgt die Bauzeit.

Tempo 30 Für den Abschnitt vom Marktplatz bis zum Friedhof an der Kreisstraße AIC7 (St.-Leonhard- und Radersdorfer Straße) hat Bürgermeister Schoder einen Antrag auf Tempo 30 gestellt. Möglich macht das eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes. „Wir werden auch noch andere Straßen in der Gemeinde beleuchten“, kündigte er an.

Gemeindeentwicklungskonzept Fast abgeschlossen ist das Gemeindeentwicklungskonzept. Für die Bürgerinnen und Bürger wird am Dienstag, 18. November, eine Abschlussveranstaltung im Feuerwehrhaus stattfinden, kündigte Schoder an. Dabei wird das Planungsbüro Felix Brugger einen groben Abriss darüber geben, was alles passiert ist.