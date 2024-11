Inhaftierter Soldat: 100 Menschen demonstrieren erneut in Aichach

Rund 100 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in Aichach erneut gegen die Inhaftierung eines Bundeswehrsoldaten demonstriert. Der 41-Jährige sitzt seit September wegen Gehorsamsverweigerung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach ein.

Der Mann hatte eine Corona-Impfung abgelehnt. Die Haft musste er antreten, weil er eine Geldauflage aufgrund seiner Verurteilung wegen Gehorsamsverweigerung nicht bezahlen wollte. Zu der erneuten Solidaritätskundgebung trafen sich rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag auf dem Stadtplatz vor dem Rathaus. Sie zogen anschließend mit Plakaten zur JVA. Auf Anfrage erklärte die Aichacher Polizei am Sonntagvormittag, die Demo habe „ohne besondere Vorkommnisse“ stattgefunden. (jca)