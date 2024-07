Umfrage in Aichach: Urlaub daheim oder lieber verreisen?

Endlich ist es so weit: In einer Woche beginnen die großen Ferien. Der Sommerurlaub steht für viele vor der Tür. Doch wohin soll die Reise gehen? Und soll man überhaupt verreisen? In der schönen Heimatregion bleiben oder zieht es einen doch in die Ferne? Wir haben Menschen in Aichach zu ihren Sommerplänen befragt.

Lina-Marie Fischer, Kühbach

Lina-Marie Fischer, Kühbach: Dieses Jahr bleiben wir in der Region und erkunden Bayern. Es gibt so viele schöne Ecken hier, die wir noch nicht gesehen haben. Besonders freue ich mich auf die Wanderungen in den Alpen. Ausland ist auch schön, aber ich finde, man sollte auch die Heimat genießen und wertschätzen. Außerdem ist es umweltfreundlicher und oft entspannter, nicht so weit zu reisen.

Elisa Gruber, Inchenhofen

Elisa Gruber, Inchenhofen: Wir fahren nach Italien an die Adria. Ich liebe das Meer und die italienische Kultur, besonders das Essen und die Herzlichkeit der Menschen. Unsere Region ist zwar auch schön, aber im Sommer zieht es mich einfach in die Ferne, wo das Wetter sonniger ist. Urlaub daheim kann man im Herbst oder Winter machen, wenn es hier weniger angenehm ist. Der Tapetenwechsel tut einfach gut.

Natascha Falkenstein, Aichach

Natascha Falkenstein, Aichach: Wir machen dieses Jahr Urlaub daheim. Mein Mann und ich haben beschlossen, den Garten zu renovieren und ein paar lokale Sehenswürdigkeiten zu besuchen, die wir bisher immer vernachlässigt haben. Es ist entspannend, mal nicht weit wegfahren zu müssen und einfach die Ruhe zu genießen. Außerdem unterstützen wir so auch die lokalen Unternehmen, was uns sehr wichtig ist.

Tobias Hagendorn, Augsburg

Tobias Hagendorn, Augsburg: Ich fahre mit meiner Familie nach Spanien. Wir genießen es, neue Länder und Kulturen kennenzulernen und die Vielfalt zu erleben, die die Welt zu bieten hat. Die Region hier ist zwar schön, aber die Abenteuerlust ist einfach größer. Ein paar Tage bleiben wir aber auch zu Hause, um Freunde und Familie zu besuchen und die heimische Atmosphäre zu genießen. Der Mix aus Ferne und Heimat macht den Urlaub perfekt.