Die Baumpflanz-Challenge macht Spaß und hilft der Natur

Das Internet ist voll von Challenges, das heißt Mutproben, Wetten und Herausforderungen aller Art. Es gibt Challenges für Einzelpersonen, Paare, Gruppen, Vereine, Firmen und so weiter. Dabei gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Und: Es gibt Aufgaben, die völlig sinnlos sind und andere, die Sinn machen.

Unter den völlig Sinnlosen gibt es wiederum welche, die zwar sinnlos sind, aber dennoch Spaß machen und somit zumindest diesen Sinn erfüllen. Dazu soll die Marshmallow-Challenge zählen, bei der man sich den Mund voller Marshmallows stopft und anschließend versucht, einen vereinbarten Satz aufzusagen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wettbewerb, sich möglichst viele Wäscheklammern ins Gesicht zu klammern. Unter den Sinnlosen gibt es aber auch die, die gefährlich und gesundheitsgefährdend und damit völlig überflüssig sind. Zum Beispiel die Mutprobe, die schärfsten Chips zu essen oder in Superman-Pose mit ausgestreckten Armen in die Arme von zwei Freunden zu springen, die Superman wieder zurückwerfen. Verletzungen, Verstauchungen und Brüche inklusive.

Manche Challenges setzen sich für die Gesundheit und den Klimaschutz ein

Es gibt aber auch Wettbewerbe, die wertvoll sind, weil sie die Gesundheit fördern oder das Bewusstsein für bestimmte Krankheiten erhöhen. So sammelte die Ice Bucket Challenge, bei der man sich einen Eimer mit eiskaltem Wasser über den Kopf schütten musste, vor elf Jahren Spenden für die Nervenkrankheit ALS. Auch die Naturschützer machen sich die Begeisterung der Menschen für Wettbewerbe immer wieder zunutze und lassen Wildtiere zählen. So gab es bereits die Igel-, die Hummel-, die Schmetterling- und die Eichhörnchen-Challenge.

In diese Kategorie der nützlichen Herausforderungen fällt auch die Baumpflanz-Challenge. Es kann durchaus ein Gewinn für die Natur sein, wenn möglichst viele Vereine und Organisationen neue Bäume pflanzen. Es ist jedoch wichtig, die passende Sorte und den nötigen Standort auszuwählen und sich auch später noch um den Baum zu kümmern. Nur dann macht der Wettbewerb Sinn. Vorausgesetzt, dieses Fachwissen ist vorhanden, sollte die Challenge aber ein Geschenk für alle sein: für die Teilnehmer, die Spaß daran haben und für die Umwelt, die neue Sauerstofflieferanten und Schattenspender bekommt, was letztlich auch wieder den Menschen nützt. Die Baumpflanz-Challenge kann also weitergehen.