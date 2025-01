Der Spargelhof Lohner in Inchenhofen will wieder expandieren

In Zeiten, in denen meist nur schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft kommen, will der Spargelhof Lohner aus Inchenhofen „ein positives Signal“ aussenden und wieder mutig für die Zukunft planen. Das sagt Juniorchef und Geschäftsführer Lukas Lohner. Für den Bereich Spargel bedeutet das, dass die Anbaufläche wieder etwas erhöht werden soll. Womöglich ab 2026 will sich das Unternehmen aber auch noch in einen neuen Markt vorwagen.

Evelin Grauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spargelhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis