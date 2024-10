Feuerwehr rückt aus: Auf der A8 brennt ein Auto

Auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen hat ein Fahrzeug am Dienstagvormittag Feuer gefangen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Gersthofen war ein technischer Defekt der Auslöser, einen Unfall gab es an dieser Stelle nicht. Die Feuerwehr rückte um etwa 9 Uhr aus, um den Brand zu löschen. Dazu mussten die rechte und mittlere Fahrbahn in Richtung München gesperrt werden. Laut dem Portal Bayerninfo des bayerischen Verkehrsministeriums staut sich der Verkehr mehr als drei Kilometer weit zurück, der Zeitverlust beträgt rund 20 Minuten.

Nach Angaben der Polizei konnte das Feuer inzwischen gelöscht werden, allerdings sind die Einsatzkräfte weiter vor Ort – auch, um möglicherweise ausgetretene Betriebsflüssigkeiten einzudämmen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.