Von „Spinderella“ bis „Monopoly“: Grundschule Nord wird zum Spieleparadies

Kein Unterricht, sondern eine schier unendliche Zahl an Karten-, Brett- und Gesellschaftsspielen warten an diesem Wochenende in der Grundschule Aichach-Nord auf die Besucherinnen und Besucher. Seit Donnerstag veranstaltet der Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg in der Aula der Schule zum zweiten Mal die Spieletage. Menschen jedes Alters können sich hier zusammenfinden und bis Sonntagnachmittag das Angebot des KJR durchprobieren. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene sind willkommen.

Besonders beliebt seien die Spiele, die Kinder in aufgebauter Form besonders beeindrucken, erklärt Sabine Grandel vom KJR. Spiele wie „Looping Louie“, „Spinderella“ oder „Jolly Octopus“ seien bei den Grundschülern besonders gefragt. Das Angebot ist aber längst nicht nur auf Kinder ausgelegt.

Besucher können bei den Spieletagen des Kreisjugendrings fast 1000 Spiele ausprobieren

Es reicht von Klassikern wie „Memory“ über Neuheiten wie „Codenames“ bis hin zu komplizierten Strategiespielen wie „Risiko“. Grandel weiß: „Viele Leute probieren Spiele hier aus, um zu entscheiden, ob sie später im Laden gekauft werden sollen.“ Eine Vielzahl der Spiele seien recht teuer, was häufig vom Kauf abschrecke. Knapp 1000 Spiele können bis Sonntag in der Grundschule Aichach-Nord getestet werden, der Eintritt ist frei.

Wer durch die Tischreihen läuft, um sich einen Platz zu suchen, kommt möglicherweise bei den Hobby-Redakteuren der Grundschule vorbei. Mit Kameras, Notizblöcken und selbst gebastelten Presseausweisen ausgestattet, laufen sie umher. Ihr Ziel: einen Bericht für die Schulseite verfassen und Bilder für den Aushang in der Aula machen. Das sei zwar viel Arbeit, mache aber auch viel Spaß, erzählen einige von ihnen.

Kinder können bei den Spieletagen in Aichach abseits aller Bildschirme Spaß haben

Jugendsozialarbeiterin Marie-Christin Heinemann merkt an, dass die Bilder aus Datenschutzgründen natürlich nur in der Schule zu sehen sein werden. Gleichzeitig sei es aber eine Chance für die Schüler, Selbstwirksamkeit zu lernen. Die Spieletage seien für die Kinder vor allem eine Gelegenheit, analog und ohne Bildschirme oder Touchscreens Spaß zu haben.

Icon Vergrößern Die Mitarbeiter des KJR sind für die Organisation und Verteilung der knapp 1000 Spiele zuständig: (von links) Alex Schneider, Sabine Grandel und Melanie Bergmüller. Foto: Julia Petzak Icon Schließen Schließen Die Mitarbeiter des KJR sind für die Organisation und Verteilung der knapp 1000 Spiele zuständig: (von links) Alex Schneider, Sabine Grandel und Melanie Bergmüller. Foto: Julia Petzak

Eine Besonderheit dieser Spieletage: Es wird ein Spiele-Bingo angeboten. Dafür sind ausgewählte Spiele an einigen Tischen aufgestellt. Das Ziel ist, mit unterschiedlichen Partnern zu spielen und deren Unterschriften zu sammeln. Wer vier davon hat, erhält einen kleinen Preis. Das Bingo motiviere die Kinder dazu, ins Gespräch zu kommen und neue Bekanntschaften zu knüpfen, erklärt Heinemann. „Das ist auch das Wichtigste, dass die Kinder außerhalb ihrer Freundesgruppen neue Kontakte knüpfen.“

Spieletage sind am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet

Eigentlich waren die Spieletage bereits für Februar geplant, erklärt Heinemann. Aber wegen einer Influenza-Welle und der Bundestagswahl mussten sie verschoben werden. Trotzdem hofft sie auf viele weitere Gäste am Wochenende.

Der Elternbeirat der Grundschule Nord beteiligt sich ebenfalls an den vier Veranstaltungstagen. Er organisiert Kaffee, Kuchen und Snacks, berichtet stellvertretende Vorsitzende Isabel Hoffmann. Das Essen komme aber von den Eltern der Schulkinder, die sich für die Arbeit freiwillig gemeldet haben. „Ohne sie wäre das auch gar nicht möglich“, sagt Hoffmann.

Am Samstag sei auch der Verkauf von warmen Speisen geplant, ergänzt Jugendsozialarbeiterin Heinemann. Das passe perfekt zu der am Samstag bis in den Abend geplanten Spielezeit. Am Samstag kann die Aula der Grundschule von 15 bis 20 Uhr besucht werden. Sonntag läuft die Veranstaltung von 13 bis 16 Uhr.