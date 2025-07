Spaß und Gemeinschaft: Am Krebsbach entsteht ein Wasser-Spielplatz

Schritt für Schritt schreitet die Dorferneuerung Hollenbach voran. Aktuell wird ein Bachspielplatz am Krebsbach errichtet. Dort werden künftig Kinder besonders an heißen Tagen ihre Freude haben.

Umgesetzt wird laut Mitteilung aktuell eine Maßnahme der Teilnehmergemeinschaft (TG) Hollenbach am Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. TG-Vorsitzende Julia Offer erklärt: „Der Krebsbach wird auf einer Länge von circa 50 Meter durch Wasserspielelemente erlebbar gemacht.“

Ein Kletterspielgerät am Krebsbach hat Karpfen-Form

Zuletzt war das Grundstück am Krebsbach durch steile, unzugängliche Uferböschungen und intensive Grünlandflächen geprägt. Jetzt wird der Zugang zum Wasser an mehreren Stellen durch Uferabflachungen ermöglicht. „Neu angelegte Kiesbänke mit vereinzelten Findlingen machen den Bach wieder ‚greifbar‘“, sagt Offer. Auf der gegenüberliegenden südlichen Uferseite werden natürliche Störelemente in Form von Wurzelstöcken und Holzstämmen eingebaut.

Was ist sonst noch geplant? „Auf einer großzügig angelegten Holzhackschnitzel- und Sandspielfläche im zentralen Bereich soll sich das Thema „Wasser“ wiederfinden‘“, informiert Offer. Ein Kletterspielgerät in Form eines Karpfens und ein Segelboot sind vorgesehen, ebenso wie ein gepflasterter Matschspielbereich innerhalb der Sandfläche. Sitzmöglichkeiten in Form von Bank-Tisch-Kombinationen und Sonnenliegen gehören ebenso dazu.

Sogar eine E-Bike-Ladestation gibt‘s am Krebsbach

Bürgermeister Xaver Ziegler freut sich: „Die Fläche kann sich so zum zentralen Treffpunkt für alle Generationen entwickeln.“ Im Bereich des bestehenden Kiesweges sind sogar Anlehnbügel für Fahrräder und E-Ladestationen für E-Bikes berücksichtigt. Die asphaltierte Wendefläche wird auf einer Fläche von 90 Quadratmetern entsiegelt. Zudem wird das Gelände durch eine vielfältige, naturnahe und ökologische Baum- und Heckenstruktur mit heimischen Gehölzen aufgewertet. „Die Maßnahme wirkt sich zudem positiv bei Starkregen aus, da Retentionsraum geschaffen wird“, nennt Rathauschef Ziegler einen positiven Nebeneffekt des Projektes.

Im Ortsteil Motzenhofen, der ebenfalls Bestandteil der Dorferneuerung Hollenbach ist, ist der Dorfplatz bereits fertiggestellt und hat seine Premiere beim Maibaumaufstellen bereits bestanden. Das Umfeld bei der Kapelle „Mariä Heimsuchung“ erhielt ebenfalls ein „neues Gesicht“. „All diese Projekte tragen neben den Investitionen in die Infrastruktur dazu bei, unsere Ortsteile noch attraktiver zu gestalten, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Lebensqualität für alle zu verbessern“, betont Ziegler.