Schiltberg in Torlaune – Letzter Thierhaupten Baar II ärgert Ersten Mühlhausen

Trotz des mageren 2:2 beim Schlusslicht SG Thierhaupten II konnte der TSV Mühlhausen seine Spitzenposition festigen. Unterstützung bekam die Pistauer-Elf vom TSV Aindling II, der den Verfolger VfR EM Foret mit 4:1 putzte. Der FC Affing II um Spielertrainer Gerbl feierte den ersten Saisonsieg mit 3:1 in Echsheim, während der TSV Rehling zu Hause mit 0:5 gegen Nordendorf unterlag. Knapp mit 1:2 verlor der SSV Alsmoos-Petersdorf II in Ellgau. Hoch mit 9:0 siegte der TSV Schiltberg in Oberbernbach und kletterte an die Tabellenspitze. Der BC Aichach II behielt mit 3:1 die Oberhand im Derby gegen den BC Adelzhausen II, während der TSV Dasing II eine derbe 1:6-Schlappe zu Hause gegen die SG Mauerbach bezog. Mühlried setzte sich mit 1:0 gegen die Wanderfreunde Klingen durch.

TSV Aindling II – VfR EM Foret 4:1

Gut erholt präsentierte sich der zweite Anzug des Landesligisten nach dem spielfreien Spieltag. Von Beginn an hatte die Gerstmeyer-Elf den Gast gut unter Kontrolle und legte den Grundstein für den Heimsieg unter Flutlicht bereits vor der Pause. Pinter und Thang trafen zur 2:0-Führung. Auch nach der Pause agierten die Aindlinger sehr konzentriert und ließen nichts anbrennen. Mit einer 1:4-Niederlage schickte der TSV Aindling II die bisher ungeschlagenen Betz-Elf nach Hause.

SV Echsheim-Reicherstein II – FC Affing II 1:3

Einen Sahnetag hatte ganz nach dem Geschmack von FCA-Spielertrainer Michael Gerbl der 20-jährige Valentin Golling, der als dreifacher Torschütze glänzte. „Er hat die Chancen, die uns die Heimelf eröffnete, eiskalt genutzt“, so Gerbl. Dabei kam seine Elf nicht gut ins Spiel und lag bereits nach sieben Minuten im Rückstand. „Danach hatten wir großes Glück, dass der Pfosten zweimal für uns rettete“, so Gerbl. Nach dem Ausgleichstreffer kämpfte sein Team Leidenschaftlich für den ersten Sieg. Nochmals stand Fortuna Pate, als Maximilian Hertl einen Foulelfmeter, Schwarzmüller schubste ihn zuvor, nur an den Posten knallte (72.).

TSV Rehling – SV Nordendorf 0:5

Keine Chance hatten die Platzherren gegen einen starken Gast aus Nordendorf: „Wir waren in allen Belangen klar unterlegen“, musste sich dann auch TSV-Abteilungsleiter Moser eingestehen. „Wir haben keine Akzente nach vorn setzen können“, war er nach der erneuten Pleite bedient.

TSV Rehling geht unter – Niederlage für SSV Alsmoos-Petersdorf II – TSV Mühlhausen patzt in Thierhaupten

TSV Ellgau – SSV Alsmoos-Petersdorf II 2:1

Abteilungsleiter Michael Dollinger sah ein eng umkämpftes Spiel: „Der Gast hatte seine Chancen, aber wir haben unsere besser genutzt.“ Raffiniert brachte Burak Tosun seine Elf mit einem gefühlvollen Heber ins lange Toreck in Führung. Und wenig später erhöhte der 31-jährige Spielertrainer der Heimelf auf 2:0, ehe die Gäste durch Lesti noch zum Anschlusstreffer kamen.

SG Thierhaupten/Baar II – TSV Mühlhausen 2:2

Bedient war nach dem Schlusspfiff TSV-Spielertrainer Philipp Pistauer: „Das war ein schwaches Spiel von uns, wir waren viel zu überheblich“, wetterte er nach dem verpassten Auswärtssieg beim Schlusslicht. „So darf man seine Chancen nicht arrogant vergeben“, klagte er. Die Heimelf freute sich über den ersten Punktgewinn der Saison gegen den Spitzenreiter und konnte damit den letzten Tabellenplatz verlassen. Nach dem Führungstreffer durch Erwin Schreiner konnte der Spitzenreiter durch Marco Tolj und Florian Haug zunächst mit 2:1 davonziehen. „Aber dann haben wir zu lässig im Strafraum agiert und sind bitter bestraft worden“, so Pistauer. Schreiner ließ die Heimelf zum 2:2-Endstand jubeln.

SC Mühlried – WF Klingen 1:0

Mit einem satten Distanzschuss aus rund 20 Metern ließ Paul Skoruppa die Platzherren bereits in der 25. Minute zum Sieg jubeln. Abteilungsleiter Göbel: „Wir haben gut begonnen, dann aber einen Schlendrian eingelegt und den Gast besser ins Spiel kommen lassen.“ Klingen verpasste in dieser Phase mehrmals den Ausgleich: „Gut dass wir nach der Pause wieder besser zurückgekommen sind“, war Göbel dann froh, „dass wir diesen knappen Vorsprung über die Zeit gebracht haben“.

SV Hörzhausen – TE Schrobenhausen 2:1

Von einem sehr hitzigen Spiel berichtete Abteilungsleiter Grepmair. „Ich bin stolz auf meine Elf, die sehr besonnen und leidenschaftlich um diesen Sieg gekämpft hat“, so Andreas Grepmair. Die Gäste führten nach einer halben Stunde durch Suayip Eroglu, die Dominik Hormann nach der Pause mit einem Flachschuss ins lange Toreck einstellte. Stefan Stegmayer sorgte dann für den verdienten Sieg, nach dem der umsichtig leitende Unparteiische Fatih Darici sogar eine Spiel-Stopp-Pause in der hitzigen Partie einlegen musste.

Siege für BC Aichach II, BC Aresing und SG Mauerbach

BC Aichach II – BC Adelzhausen II 3:1

Sehr zufrieden war BCA-Coach Tüncar Cayoglu nach dem hochverdienten Heimerfolg über den Gast aus Adelzhausen. „Wir haben von Beginn an sehr konzentriert agiert und haben unsere Chancen sofort genutzt“, so der Aichacher. Herrlich dabei der Führungstreffer von Philipp Hopfensitz, der das Spielgerät fulminant in den Winkel knallte. Nach dem Wechsel ließ es die Heimelf ruhiger angehen und wechselte kräftig durch, ohne dabei aber in Gefahr zu kommen.

BC Aresing – FC Laimering-Rieden 5:2

Der Heimerfolg der Aresinger wurde fast zur Nebensache, denn Gästespieler Emin Okumus kugelte sich die Schulter aus, als er in die Bande rutschte. BCA-Abteilungsleiter Stefan Öttl: „Das sah nicht gut aus. Wir wünschen ihm gute Besserung.“ Der Laimeringer musste ins Krankenhaus und die Partie war fast zwanzig Minuten unterbrochen. Aresing begann gut und führte durch Spielertrainer Bashar Broo. Der Gast kam dann aber stark auf und drehte zunächst die Partie durch zwei Treffer von Spielertrainer Erkan Cosar. Peter Strobl brachte den BCA wieder zurück und nach 52. Minuten stand es 3:2 für die Heimelf. Erst in der Schlussphase konnte der BCA die Partie klar entscheiden.

TSV Dasing II – SG Mauerbach 1:6

Viel vorgenommen hatte sich das zweite Herrenteam am Freitagabend. Unter Flutlicht sollte zumindest ein Zähler eingefahren werden gegen die SG Mauerbach. Weit gefehlt – nach neunzig Minuten setzte es eine 1:6-Heimpleite. Die Platzherren fanden kein Rezept, die diagonalen und langen Pässe der Gäste zu unterbinden. Zu leicht wurde es Mauerbach dabei gemacht, die dann immer wieder nach dem gleichen Muster ihre Treffer erzielten. Kleiner Hoffnungsschimmer war dann der Dasinger Treffer durch Florian Higl (52.). Danach entwickelte sich die beste Phase der Heimelf. Benjamin Weißinger scheiterte an Keeper Roman Eidelsburger (58.) und wenig später konnte der Schuss von Higl gerade noch vor der Torlinie geblockt werden (62.). Mauerbach hatte in Marco Fürst einmal mehr ihren auffälligsten Akteur, dem drei Treffer gelangen.

SC Oberbernbach II – TSV Schiltberg 0:9

Für Johann Hofberger war es eine sehr einseitige Partie: „Wir haben alles in Griff gehabt und endlich auch unsere Chancen klar verwertet“, freute sich der Schiltberger Abteilungsleiter. Dabei verhinderte trotz der klaren Pleite SCO-Keeper Okan Vatensever mit guten Paraden sogar noch eine höhere Niederlage. Bereits zur Pause waren die Schiltberger mit 4:0 klar auf der Siegerstraße und legten nach dem Wechsel noch fünf Treffer nach.

A-Klasse Augsburg Ost: Nur TSV Merching II kann gewinnen – Remis im Friedberger Stadtderby

TSV Merching II – FC Alba Augsburg II 3:1

Keine Hürde für den TSV Merching II stellte der FC Alba Augsburg II dar. Zwar ging es mit einem 0:0 in die Pause, danach drehte die zweite Mannschaft des Kreisligisten aber auf. Yilmaz in der 54., Mittermeier in der 58. und Voß in der 70. Minute sorgten binnen fast einer Viertelstunde für klare Verhältnisse. Kurz darauf konnte Gega zwar verkürzen (74.), den Merchinger Sieg aber nicht mehr gefährden.

TSV Friedberg II – SF Friedberg II 1:1

Das kleine Friedberger Stadtderby zwischen TSV und Sportfreunden endete unentschieden. Hitzig ging es hin und her, drei Gelbe Karten plus Zeitstrafe auf Heimseite und drei Gelbe Karten plus Gelb-Rot auf der Gästeseite sprechen Bände. Fußball gespielt wurde aber auch, und getroffen ebenfalls: Jeweils kurz nach Anpfiff traf zunächst Heckmeier zur 1:0-Führung für die Gäste (6.). Nach der Pause erzielte Iedi den Ausgleich (46.).

TSG Hochzoll II – Kissinger SC II 4:1

Überraschende Niederlage für den Kissinger SC II – und überraschend hoch noch dazu: Beim Tabellenletzten TSG Hochzoll II, bis dahin noch ohne Sieg, setzte es eine 4:1-Niederlage. Mit einem Sieg hätte der KSC II Anschluss zur Aufstiegsrelegation halten können.