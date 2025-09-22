Die Reservisten des BC Aichach stürmen vor – Mühlhausen das Maß der Dinge

Die SG Mauerbach fügte dem SC Mühlried mit einem 2:0-Erfolg die zweite Saisonpleite zu. Dadurch konnte der BC Aichach II mit dem 2:0-Sieg über Laimering nach oben stürmen. 4:1 bezwang der BC Aresing den FC Gerolsbach II und der TSV Schiltberg setzte sich mit 4:2 gegen den TSV Dasing II durch. Unter Flutlicht siegte der BC Adelzhausen II mit 3:1 gegen den SV Hörzhausen.

BC Adelzhausen II – SV Hörzhausen 3:1

Unter Flutlicht entwickelte sich am Römerweg in Adelzhausen ein sehr intensiv geführtes Spiel. Für BCA-Spielertrainer Christoph Haas war ausschlaggebend für den Erfolg, „dass wir sehr konsequent unsere Defensivaufgaben erledigt haben“. Hörzhausen hatte den besseren Start und war vor der Pause druckvoller. Die Führung durch Fabian Fischer war nicht unverdient, aber als Felix Peyke im Strafraum geschubst wurde, gab es Elfmeter. Den verwandelte Haas zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel blieb die Partie weiter sehr flott, und die beiden Torhüter Ableitner (BCA) und Bichler (SVH) konnten sich über Arbeit nicht beklagen. Adelzhausen konnte dann seine Konter zum Sieg durch Lukas Paulsen und Christoph Kiemer zum 3:1-Endstand erfolgreich abschließen.

Mindestens drei Tore: Adelzhausen II, Aresing und Schiltberg treffen häufig

FC Gerolsbach II – BC Aresing 1:4

Keine Mühe hatte der Favorit aus Aresing. „Leider haben wir vor der Pause unsere Chancen nicht genutzt, sonst wäre der Erfolg schon früher klar gewesen“, so BCA-Spielertrainer Bashar Broo. Nach der Pause öffnete Leon Felbermair die Pforte zum Auswärtssieg. Peter Strobl und Florentin Gaßner erhöhten mit einem Doppelschlag auf 3:0 und Michael Haas traf zum 4:0, ehe die Heimelf durch Gahafuri Qasim auf 1:4 stellte.

TSV Schiltberg – TSV Dasing II 4:2

Für Schiltbergs Abteilungsleiter Johann Hofberger war es eine Pflichtaufgabe, die sich aber nicht zu einfach darstellte. „Wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert“, teilte er mit. „Da ist noch viel Luft nach oben.“ Die zweite Garnitur des TSV Dasing machte es nach dem Anschlusstreffer durch Cezar Dambrowski zum 2:3 in der 79. Minute noch einmal unnötig spannend. Hofberger war am Ende froh, dass der Pflichtsieg eingefahren war. Spielertrainer Sebastian Neff glänzte zumindest mit drei Treffern.

Aichach II, Mauerbach und Türkenelf Schrobenhausen mit souveränen Siegen

FC Laimering-Rieden – BC Aichach II 0:2

Ein sehr eintöniges Spiel entwickelte sich auf der Willi-Guggenmos-Sportanlage. BCA-Coach Tüncar Cayoglu: „Wir haben keine einzige Chance zugelassen und einen verdienten Sieg mitgenommen.“ Hätten die Platzherren nicht die beiden strammen Schüsse von Winkler und Hopfensitz kurz vor der Torlinie geblockt, wäre bereits vor dem Seitenwechsel die Führung klarer gewesen. „Ich bin sehr zufrieden, wie wir die Aufgabe angegangen sind“, lobte Cayoglu sein Team.

SG Mauerbach – SC Mühlried 2:0

Mit einem Blitztreffer startete die Heimelf gegen den Spitzenreiter. Marco Fürst zirkelte einen Eckball in den Strafraum und Samil Bahran war mit dem Kopf zur Stelle und jubelte mit seinen Teamkollegen über die schnelle Führung. „Das hat unserem Spiel gutgetan, wir haben unsere Defensivarbeit gut verrichtet“, fand Mauerbachs Abteilungsleiter Miesl lobende Worte für den Heimauftritt. Zumal Manuel Mair den Abpraller nach dem Torschuss von Martin Baur zum 2:0 einnetzte. Mühlried hatte zwar mehr Spielanteile, konnte aber keine Lücke finden.

Türkenelf Schrobenhausen – SC Oberbernbach II 4:1

Von Beginn an waren die Platzherren dominierend, wie Abteilungsleiter Tolga Özer mitteilte. „Wir haben verdient unseren ersten Sieg eingefahren“, sagte er. In einer sehr hitzig geführten Partie führten die Platzherren bereits zum Seitenwechsel klar mit 3:0 und gaben auch nach der Pause den Ton an.

Mühlhausen marschiert weiter, Alsmoos-Petersdorf und Affing II mit gebrauchten Wochenenden

TSV Mühlhausen – SG Holzheim/Münster II 5:1

Weiter vorneweg marschiert die Pistauer-Elf in der Nord-Staffel. „Mein Team hat den Gast immer im Griff gehabt und mit einer starken Mannschaftsleistung den vierten Sieg eingesammelt“, so Philipp Pistauer. Bereits nach einer Viertelstunde führten die Platzherren souverän mit 3:0, die Tore schossen zweimal Sperner und einmal Güldner. Auch nach der Pause dominierte die Heimelf die Begegnung und legte durch Misic und Haug noch zwei Tore nach.

SSV Alsmoos-Petersdorf II – TSV Meitingen II 1:2

Gut in das Spiel ist zunächst die Heimelf gekommen, wie Spielertrainer Braunmüller mitteilte. Nach einem Eckball von Alexander Benesch erzielte Marco Lechner per Kopfball die frühe Führung. Danach vergab man die Chancen zum zweiten Treffer, und die Gäste konnten kurz vor der Pause durch Lennert Nießner ausgleichen. Die Gäste übernahmen nach dem Wechsel immer mehr das Spiel und belohnten sich nach einem Konter durch Jashar Mulaj zum 2:1-Auswärtserfolg.

FC Affing II – TSV Rehling 1:1

Nur einen mageren Punkt sammelte die zweite Garnitur des Kreisligisten am Doppelspielwochenende ein. Zunächst unterlag man am Freitagabend mit 1:2 dem SV Nordendorf und am Sonntag musste man sich mit einem 1:1 gegen den TSV Rehling im Derby begnügen. Dabei startete man gut in das Spiel. Philipp Rühl erzielte schon nach sechs Minuten die Führung. „Wir waren dann gut im Spiel, aber mit unserem letzten Aufgebot müssen wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein“, so Nicolai Schmidt. „Es läuft einfach derzeit nicht, wir können die Ausfälle nicht kompensieren“, führte Schmidt aus. Rehling konzentrierte sich auf Konter und den feinen Schnittstellenpass drückte Artur Adolt nach einer halben Stunde zum 1:1 ins Affinger Tor. Spielertrainer Gerbl plagt sich derzeit selbst über die Runden: „Die Situation ist bitter, aber wir beissen uns durch.“