Spieltag mit Sprengpotenzial: Spitzenspiele und Derby am Wochenende

Mit Absteiger TSV Schiltberg, SC Mühlried, WF Klingen und dem BC Aichach II tummelt sich in der A-Klasse Aichach ein Quartett an der Tabellenspitze mit jeweils neun Punkten aus den ersten vier Spieltagen. Die Schitberger sind am Sonntag Gastgeber gegen die zweite Garnitur des TSV Dasing, die erst zwei Punkte auf dem Konto haben. Während die Wanderfreunde am Wochenende spielfrei sind, gastiert der BC Aichach II beim FC Laimering-Rieden.

Deren neuer Spielertrainer Tobias Friedl ist mit dem Saisonstart zufrieden. Sieben Punkte sammelte seine Truppe ein: „Wir sind gut reingekommen“, so der 28-jährige Ex-Rinnenthaler. „Wir sind beide gut aufgenommen worden und unsere Jungs ziehen gut mit“, erkennt Friedl bereits erste Entwicklungsschritte.

FC Laimering-Rieden empfängt BC Aichach II – TSV Schiltberg gegen Dasing II

Gegen die Aichacher will er die Heimaufgabe aus einer gesicherten Abwehrreihe angehen. „Wir haben einen Matchplan, den wir umsetzen wollen“, hofft er zu Hause auf eine positive Spielgestaltung. Spitzenreiter SC Mühlried ist am Sonntag zu Gast bei der SG Mauerbach und der FC Gerolsbach II trifft im Heimderby auf den favorisierten BC Aresing. Der SC Oberbernbach II tritt bei der Türkenelf in Schrobenhausen an.

Noch nicht richtig in der neuen Spielumgebung der A-Klasse Nord ist unterdessen der FC Affing II angekommen. Die Reservisten des Kreisligsten plagen derzeit erhebliche Verletzungssorgen, teilte der sportliche Leiter Antonio Cuevas mit. Wie prekär die Lage derzeit ist, unterstreicht, dass der 45-Jährige selbst am Wochenende die Fußballstiefel im Heimderby gegen den TSV Rehling schnüren muss.

Die Umgruppierung in die Nordstaffel sieht Cuevas mit gemischten Gefühlen. „Interessant sind die neuen Herausforderungen, aber dies macht es auch schwierig, da man die Spielstärke der Gegner noch nicht einschätzen kann“, führt er weiter aus. Zumindest die Rehlinger kennt der Affinger, nachdem diese aus der Aichacher Gruppe ebenfalls umsiedelten.

FC Affing II muss sich noch an die neue Liga gewöhnen – TSV Mühlhausen super angekommen

In Rehling wartet man unterdessen immer noch auf den ersten Punktgewinn. Dreimal ging man bei den bisherigen Auftritten leer aus und strebt deshalb in Affing etwas Zählbares an. Optimal läuft es dagegen beim TSV Mühlhausen in der neuen A-Klasse, die zusammen mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf II die Tabelle anführen und nun gegen die SG Holzheim/Münster II spielen. Und der SSV Alsmoos-Petersdorf II ist Gastgeber gegen den TSV Meitingen II.

In der Ost-A-Klasse kommt es zum Derby zwischen dem Kissinger SC II und dem TSV Friedberg II. Spitzenreiter TSV Merching II ist Auswärts beim SV Gold-Blau Augsburg II und die Sportfreunde Friedberg Reservisten erwarten den ESV Augsburg II. Der SC Eurasburg trifft auf die TSG Hochzoll II.