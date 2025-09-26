Spitzenreiter Mühlhausen beim Schlusslicht – Duell der Sieglosen

Bereits am Freitagabend starteten die A-Klassengruppen in den sechsten Spieltag. Die SG Mauerbach war in der Aichacher Gruppe zu Gast um 19 Uhr bei der Zweitvertretung des TSV Dasing. Und die Landesliga-Reservisten des TSV Aindling erwarteten um 19.30 Uhr in der Nord-Staffel den Tabellenzweiten VfR EM Foret (Spiele bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Die Elf von Trainer Michael Betz konnte die optimale Punkteausbeute aus ihren vier absolvierten Spielen einfahren und liegt mit zwölf Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter TSV Mühlhausen, der ein Spiel mehr bestritten hat.

Dort ist man nach der Umgruppierung optimal in die neue Runde gestartet. Philipp Pistauer, der 46-jährige Spielertrainer, ist mit seinem Team auf der Erfolgswelle. Mit dem 30-jährigen Andreas Güldner vom VfR Jettingen hat er einen bezirksligaerprobten Mittelfeldstrategen im Sommer gewinnen können. Zudem kam vom Kreisliga-Absteiger TSV Friedberg der 29-jährige Florian Haug und mit Thomas Sperner (33) kehrte ein kreisligaerfahrener Torjäger aus Stätzling nach Mühlhausen zurück. „Wir haben nun unsere Qualität auch in der Breite erweitert“, freut sich Pistauer. Für ihn ist die Aufgabe am Samstag (14 Uhr) beim Schlusslicht SG SV Thierhaupten II/SV Baar II deshalb klar eine Pflichtaufgabe.

Duell der Sieglosen in der A-Klasse: SV Echsheim-Reicherstein II empfängt den FC Affing II

Ebenfalls am Samstag (13.30 Uhr) tritt der arg gebeutelte FC Affing II beim ebenfalls noch sieglosen SV Echsheim-Reicherstein II an. Spielertrainer Michael Gerbl: „Mein Kader ist derzeit ausgedünnt, wir haben einfach zu viele Verletzte“, so der 24-Jährige, der sich selbst mit einer hartnäckigen Schienbeinentzündung über die Runden kämpft. Deshalb wäre er nicht unzufrieden, „wenn wir zumindest etwas Zählbares mitnehmen könnten“.

In der Aichacher A-Klasse tritt der WF Klingen am Sonntag beim SC Mühlried. Nach dem spielfreien Wochenende will die Elf um Spielertrainer Michael Mair auch in Mühlried nicht leer ausgehen, nachdem die bisher drei bestrittenen Begegnungen gewonnen werden konnten. Spitzenreiter in der A-Klasse Aichach ist die zweite Garnitur des Kreisligisten BC Aichach nach dem jüngsten Auswärtssieg beim FC Laimering-Rieden (2:0).

Die Elf von Spielertrainer Tüncar Cayoglu führt zusammen mit dem TSV Schiltberg, der am Sonntag beim Tabellenletzten SC Oberbernbach II zu Gast ist, an. „Die Mannschaft hat in Laimering einen guten Auftritt hingelegt“, so Cayoglu, der nun auch im Derby gegen Adelzhausen die Offensivqualitäten von seinem Team einfordert. Der BC Aresing ist am Sonntag Gastgeber gegen den FC Laimering-Rieden. Und der SV Hörzhausen erwartet die Türkenelf aus Schrobenhausen.