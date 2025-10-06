Aichachs Zweite stürmt nach vorne – Merching bleibt trotz Remis Erster

Neuer Spitzenreiter in der A-Klasse Aichach ist die zweite Garnitur des Kreisligisten BC Aichach. Die Cayoglu-Elf kehrte mit einem 3:1-Auswärtssieg von der Türkenelf Schrobenhausen nach Hause. Dagegen musste sich der TSV Schiltberg zu Hause unnötig mit 0:2 dem SV Hörzhausen beugen. Hoch mit 7:1 bezwang der SC Mühlried den FC Gerolsbach II und die Wanderfreunde Klingen kamen zu einem 4:2-Heimsieg über den TSV Dasing II. Der TSV Mühlhausen bleib erneut im Samstagspiel ohne Punkte und verlor klar mit 0:5 beim SV Nordendorf. Der TSV Aindling II setzte sich im Derby beim FC Affing II knapp mit 1:0 durch.

TSV Schiltberg – SV Hörzhausen 0:2

Seine erste Saisonniederlage kassierte Absteiger Schiltberg ausgerechnet vor dem Weinfest. „Das wird heute Abend eine saure Angelegenheit“, teilte dann auch Abteilungsleiter Johann Hofberger mit. Der Gast aus Hörzhausen kämpfte in Schiltberg leidenschaftlich, „und hat sich deshalb den Erfolg redlich verdient“, war Hofberger über die Heimvorstellung nicht erfreut. Zumal die Platzherren nach dem Doppelschlag kurz vor der Pause nach dem Wechsel kein Mittel fanden, „die Gästeabwehr vor Probleme zu stellen“, merkte er an. „Uns ist wenig eingefallen“ hätte er sich in der Anfangsphase den Führungstreffer gewünscht. Aber Spielertrainer Neff und Thomas Bernecker zielten knapp vorbei. Besser machten es Routinier Hikmet Görkarslan und Fabian Fischer bei den Gästen zum 2:0-Auswärtserfolg.

Türkenelf Schrobenhausen – BC Aichach II 1:3

Mit einem verdienten 3:1-Auswärtserfolg trat die Elf von Tüncar Cayoglu die Heimreise aus der Lehmbachstadt an. „Wir haben unser Soll erfüllt“, lobte er den Auftritt seiner Elf. „Ansonsten bin ich froh, dass wir dieses unangenehme Spiel hinter uns haben“, missfiel ihm das ständige Reklamieren der Heimelf. „So macht Fußball keinen Spaß“, freute sich der Aichacher Übungsleiter mehr über den Sprung auf den ersten Tabellenplatz. Marcus Winkler erzielte die schnelle Führung, die Furkan Eroglu einstellte. Yusuf Kavalci lenkte dann eine scharfe Hereingabe von Pascal Beckert ins eigene Tor zur Pausenführung. Auch in Unterzahl, als Winkler und Brunner eine Zeitstrafe absitzen mussten, überstanden die Aichacher. Winkler machte dann mit einem strammen Freistoß alles klar zum 3:1-Erfolg.

SG Mauerbach – SC Oberbernbach II 5:2

„Auch wenn wir keine besonders gute Heimvorstellung abgeliefert haben, geht der Sieg voll in Ordnung“, teilte SG-Abteilungsleiter Miesl nach der Abendpartie erfreut mit. Die Gäste sorgten für die Blitzführung durch Finn Heinen (1.) – im Gegenzug glich Samil Bahran nach einem Eckball umgehend aus. Julian Müller sorgte für die Führung und dann unterlief Keeper Augart ein kurioses Eigentor zur 3:1-Pausenführung der Heimelf. Torjäger Marco Fürst legte nach dem Wechsel noch zwei weitere Treffer nach – für den Gast traf Martin Miesl. „Letztlich wurden wir unserer Favoritenrolle gerecht“, sieht Johannes Miesl noch viel Luft nach oben. Ein Sonderlob erhielt der junge Unparteiische Paul Schuster, der sein erstes Herrenspiel ohne Probleme leitete.

SG Mauerbach wird Favoritenrolle gerecht – FC Laimering-Rieden gewinnt gegen BC Adelzhausen II

FC Laimering-Rieden – BC Adelzhausen II 3:0

„Wir konnten leider unsere zahlreichen Ausfälle nicht kompensieren“, teilte BCA-Spielertrainer Christoph Haas mit. Zu allem Überfluss dezimierte man sich schon in der Anfangsphase, Sylejman Jashari sah die Ampelkarte. Dennoch konnte man eine Stunde gut mithalten, ehe FCL-Coach Tobias Friedl die Niederlage einleitete. „Danach hatten wir keine Power mehr, um zurückzukommen“, so Haas.

WF Klingen – TSV Dasing II 4:2

Für WFK-Coach Michael Mir war es ein verdienter Heimsieg: „Wir haben klar dominiert, aber halt zu viele Chancen vergeben.“ Dadurch kam der Gast aus Dasing plötzlich ins Spiel zurück. Nach einem Foul von Keeper Daniel Wolff an Dasings Maximilian Wiesner verwandelte Daniel Paffenzeller den Straftoss zum 1:2-Anschlusstreffer. Luis Engelmann und Michael Kraus konnten dann aber mit einem Doppelschlag den Dreier festzurren.

FC Gerolsbach II – SC Mühlried 1:7

Schön frühzeitig war die Hoffnung auf einen Heimpunkt dahin, denn die Gäste legten durch Mustafa Halici einen Blitzstart hin und Spielberger erhöhte wenig später auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wirbelte nur noch der Gast und marschierte zu einem hochverdienten 7:1-Auswärtserfolg.

TSV Mühlhausen wird in Nordendorf abgeschossen – TSV Rehling und SV Echsheim-Reicherstein II trennen sich 4:4

SV Nordendorf – TSV Mühlhausen 5:0

Bereits nach einer halben Stunde lag die Pistauer-Elf klar mit 0:3 im Hintertreffen. Nach wenigen Minuten sprang Antun Misic der Ball an die Hand beim Klärungsversuch – den Strafstoß versenkte Aydogan in den Winkel. „Das war ein denkbar ungünstiger Start von uns. Danach fehlte uns der Biss und die richtige Einstellung, um den Kampf anzunehmen und die Partie zu drehen“, war Spielertrainer Pistauer vom schwachen Auftritt enttäuscht. Es hofft nun, „dass wir zu Hause endlich schnellstens die Kurve kriegen“, sprach er von einem verdienten Erfolg der Platzherren.

FC Affing II – TSV Aindling II 0:1

Trotz der Derby-Heimniederlage war FCA-Spielertrainer Michael Gerbl nicht unzufrieden. Seine Elf hat gegen die technisch visierten Gäste sehr diszipliniert agiert: „Aber dann haben wir eine Situation nicht energisch geklärt und Aindling hat dies genutzt“, so Gerbl. Der Gast spielte sehr flüssig den Ball nach vorn und Dragan Paraschiv gelang im Nachschuss der Treffer des Tages zum hauchdünnen 1:0-Auswärtssieg.

TSV Rehling – SV Echsheim-Reicherstein II 4:4

Trotz des späten Ausgleichstreffers war die Heimelf dem ersten Sieg sehr nahe, wie Abteilungsleiter Thomas Moser mitteilte. Dabei hätte Frank Widmann, der die Rehlinger mit einem Blitztreffer schon in der zweiten Minute in Führung brachte, der Mann des Tages werden können. „Leider stand ihm aber zweimal das Aluminiumgestänge im Weg“, ärgert sich nicht nur Moser. Die Gäste kämpften leidenschaftlich und führten trotz des schnellen 0:2-Rückstandes bis zur letzten Spielminute – ehe Frank Widmann die torreiche Partie mit dem Ausgleichstreffer zum 4:4 beendete.

Durchwachsenes Wochenende für Aichach-Friedberger Teams in der A-Klasse Augsburg Ost

SC Eurasburg – DJK Lechhausen II 3:1

SCE-Coach Augustin sah seine Elf zunächst gut im Spiel, Andreas Maurer gelang der frühe Führungstreffer, „aber dann haben wir einfach zu lässig agiert“. Die Gäste glichen folgerichtig kurz vor der Pause aus. Dies zog dann eine saftige Kabinenansprache nach sich, wie Christoph Augustin mitteilte. Der war dann mit der robusten Spielweise der Lechhauser ebenso wenig einverstanden, wie Schiedsrichter Serkan Kilic, der die beiden Übeltäter Ellerbrok und Hasan mit Rot zum Duschen schickte. Jürgen Pestel ließ die Platzherren dann noch zum Heimsieg jubeln.

TSV Haunstetten III – TSV Merching II 0:0

Ein Spiel ohne Sieger oder Tore: Spitzenreiter TSV Merching II bleibt trotz des 0:0-Remis beim TSV Haunstetten III Erster. Angesichts der tabellarischen Situation wäre aber mehr drin gewesen: Haunstetten III ist derzeit mit fünf Punkten aus sechs Spielen Drittletzter. Zudem hatte der TSV Merching II die beiden Aufeinandertreffen vergangene Saison deutlich mit 4:1 und 2:0 gewonnen.

SF Friedberg II – SV Gold-Blau Augsburg II 1:2

30 Zuschauer sahen in Friedberg eine Heimniederlage der Sportfreunde Friedberg II. SV Gold-Blau Augsburg II hatte bereits in Minute 20 die Weichen auf Sieg gestellt. Kurz nach der Pause gelang dann der 2:0-Führungstreffer (52.). Zwar konnte Valentin Schnur für die Sportfreunde schnell anschließen, die Niederlage war aber besiegelt.

TSV Friedberg II – TSG Hochzoll II 5:2

Besser machte es der Stadtkonkurrent vom TSV Friedberg II, der die Zweitvertretung der Sportfreunde damit in der Tabelle überholte. Dabei stand es beim 5:2 gegen die TSG Hochzoll II zur Halbzeit gerade einmal 1:0, Ömer Tozakoglu hatte die Gastgeber in Führung gebracht (32.). Nach der Pause ging es rund, fünf Tore folgten in nicht einmal 25 Minuten: Miguel Schnell (48.), Erdon Millaku (52.) und Veniamin Petrenko (55.) brachten Friedberg zwischenzeitlich mit 4:0 in Führung, ehe Hochzoll mit einem Doppelschlag (61., 67.) noch einmal näherkam. Kurz vor Schluss setzte Florian Baumgartl aber den 5:2-Endstand (86.).

Kissinger SC II – FC Haunstetten 1:2

Gegen die andere Haunstetter Mannschaft in der Liga zog der Kissinger SC II den Kürzeren. Eine frühe Elfmeterführung für die Gäste (6.) hatte lange Bestand. Erst in der 84. Minute konnte Justin Sedlmeyer für den KSC ausgleichen. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn machte Haunstetten allerdings spät noch mit dem 1:2 aus Kissinger Sicht zunichte (90.+5).